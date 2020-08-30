《黑豹》查特域克保斯曼最後對話曝光　「國王」終極貼文締造歷史

Marvel超級英雄電影《黑豹》（Black Panther）男主角查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）日前（28日）因結腸癌離世，終年43歲。消息震驚全球，各界紛紛向這位英雄送上最後祝福，當中包括其Marvel電影宇宙（MCU）的戰友等，而查特域克保斯曼生前好友、荷里活男星Josh Gad在網上也分享了一則他與「黑豹」的最後對話，兩人的對話內容在上傳不足一日下，已獲超過3萬人轉載及留言，許多人都被查特域克保斯生前的說話所打動。

查特域克保斯曼飾演的黑豹首次在《美國隊長3》登場。（《美國隊長3：英雄內戰》劇照）

在《魔雪奇緣》（Frozen）中聲演雪人Olaf的Josh Gad曾與查特域克保斯曼在2017年上映的《Marshall》合作而成為好友。對於好友的離世，相信對Josh Gad打擊很大，然而他秉承其好友的永不放棄精神，在社交平台Twitter上分享他與查特域克保斯的最後對話：「接受並為生活喝采，他知道每一刻都非常珍貴。今晚天堂接收了一位很強大的天使。」粉絲透過兩人的對話可以了解查特域克保斯最後的心情。

查特域克保斯曼在給Josh Gad最後的訊息上寫道：「如果你在洛杉磯，當你在今天醒過來時，你會聽到罕見而平靜有序的雨聲……如果你跟我一樣，你看了天氣預報，你應該會發現這裡連續三天都下雨，沒有陽光照射，這裡充滿潮濕陰霾，無錯，雨水異常的大，簡直難以置信。」

Josh Gad與查特域克保斯曼在2016年時因拍攝《Marshall》已成為好友。（《Marshall》劇照）

除了受雨天影響外，查特域克保斯曼也因新冠肺炎疫情影響而未能外出。他稱「因為新冠肺炎的關係，我們被迫困在這該死的隔離區，現在這裡還沒有陽光。」幸好最後雨都停了，太陽也都出來了「如今雨及狂風終於都停了，我敦促你應該立刻外出呼吸新鮮空氣，感受一下連續三星期霧霾後，受雨水洗刷過的洛杉磯。」

最後查特域克保斯曼還表示「無論是晴空萬里，還是烏雲密布，我們都應該享受由上帝所創造的每一刻。」可見查特域克保斯曼對於任何事都一直非常樂觀的心境。

Josh Gad忍痛發文，分享他與查特域克保斯曼的最後對話。（Josh Gad Twitter 擷圖）

至於日前（28日）查特域克保斯曼的家人在其社交平台Twitter上發布了他離世的消息，官方Twitter表示這則貼文成為「最多Like的貼文」，最後還加上#WakandaForever及黑豹頭像向「國王致敬」。截至今日（30日）下午2時，這篇貼文共有630萬個Like，超越前美國總統奧巴馬（Barack Obama）2017年一則貼文的430萬個Like的紀錄。

查特域克保斯曼的最後貼文成為「最受歡迎的貼文」。（Twitter 擷圖）

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