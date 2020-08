《黑豹》Chadwick Boseman逝世　臨終前女友不離不棄選擇嫁給他

Marvel超級英雄電影《黑豹》(Black Panther)男主角查特域克保斯曼(Chadwick Boseman)今年4月突然暴瘦,當時有猜疑他是為拍攝《誓血五人組》(Da 5 Bloods)而瘋狂瘦身,不過在6月,他被拍到由女友送進醫院急症室後,更令人擔心他的健康。

今早Chadwick Boseman的家人透過他的IG對外公布,Chadwick Boseman一直患癌4年,最終不敵癌魔逝世,享年43歲。而在貼文中更以「太太」稱呼女友,二人的婚訊才正式曝光。

《黑豹》Chadwick Boseman結腸癌逝世,享年43歲。(電影劇照)

在Chadwick Boseman家人的聲明當中,不少人都發現到其中一句「他在家中離世,太太和家人都陪伴在他的身邊(He died in his home, with his wife and family by his side.)」

事實上Chadwick Boseman一直都沒有對外公布自己已婚,不過早已知道他一直跟歌手Taylor Simone Ledward拍拖,兩人總是會一同出席各大電影活動、頒獎典禮以及紅地氈等等。

Chadwick Boseman的家人聲明當中,以「他的太太(his wife)」來稱呼Taylor Simone Ledward,證實兩人早已結婚。(Chadwick Boseman IG)

有外媒指出,其實去年10月兩人早已訂婚,因為在兩人一次外出時,Taylor Simone Ledward被拍到左手無名指戴有訂婚戒指,所以爆出Chadwick Boseman求婚成功,更原定於2020上半年完婚。

不過未知是否因為Chadwick Boseman的身體突然變差,一直都未有兩人結婚的消息,4月Chadwick Boseman現身直播時突然暴瘦,6月更被拍到Chadwick Boseman坐在輪椅上,由Taylor Simone Ledward推進急症室,今日證實了Chadwick Boseman已經離世。

有消息指Chadwick Boseman 6月時被送進醫院急症室。(網站擷圖)

其實自2016年Chadwick Boseman得知自己患上癌症後,相信只有他的家人知道,不過這些年來他都未有被病魔打低,更拍足9套作品,包括:《埃及神戰》、《美國隊長3:英雄內戰》、《國王口信》、《黑白正義》、《黑豹》、《復仇者聯盟3:無限之戰》、《復仇者聯盟4:終局之戰》、《曼克頓封暴》以及《誓血五人組》。相信最重要的是,Chadwick Boseman的女友Taylor Simone Ledward一直陪伴在他身邊,一同抗癌不離不棄,更在他臨終前仍然選擇嫁給他,成為你的妻子,可見兩人恩愛至極。