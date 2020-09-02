美國歌手Akon斥資60億美元　在塞內加爾建「真實版瓦干達」

Marvel超級英雄電影《黑豹》（Black Panther）男主角查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）抗癌4年不治，終年43歲。他在戲中飾演「瓦干達國王」鐵查拉（T'Challa）成為不少人心目中的英雄，同時也啟發了不少觀眾。

巧合地，美國歌手Akon（阿肯）早前在塞內加爾首都達喀爾舉行記者會，並宣布會在當地斥資60億美元（約465億港元）的Akon City（阿肯之城），而城市的概念圖充滿未來科技的感覺，難怪他也把這項目稱為「現實版瓦干達」。

瓦干達王國擁有高超科技，是復仇者的強大後盾。（《黑豹》劇照）

現年47歲的美國歌手Akon早前飛抵距離塞內加爾首都達喀爾約100公里遠的城市Mbodiene，而這裡就是把「瓦干達」實體化的位置。他向在場記者表示，希望這項目為塞內加爾的公民提供工作的機會，並為非裔美國人及其他面臨種族不公平對待的人提供一個「家園」：「他們承受著許多不公平的對待，而他們之所以能夠忍受，皆因他們認為是別無選擇。因此如果你是流散在美洲或歐洲的人，而又想探訪非洲的話，我們希望塞內加爾會是你的首選。」

美國歌手Akon計劃在塞內加爾興建「現實版瓦干達」。（Akon City 網頁圖片）

Akon City擁有7個不同地區，當中包括一個非洲文化村，一個辦公室和住宅區、一個娛樂區、健康與安全區、教育區、科技區及SENEWOOD區。規模至大，難怪Akon City的網頁顯示，這城市將為貧困、全球變化及經濟發展等重要議題上尋找解決的方案。據《福布斯》報導，Akon City將只使用自己獨有的電子貨幣「Akoin」，而這貨幣已成為全球1,600種加密貨幣交易的其中一種。

「現實版瓦干達」名為Akon City（阿肯之城）。（Akon City 網頁圖片）

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據了Akon稱，60億美元的總投資已經集資三分一，而第一期工作將於明年初展開，並在2023年年底竣工；至於第二階段的工程則暫定在2024年至2029年。Akon City的願景是希望成為非洲最大的全方位服務之城市，難怪Akon把這項目稱為「現實版瓦干達」。