《TENET天能》影評：刷新基斯杜化路蘭　歷年觀影門艦最高神作

基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）喜歡在電影中引入新鮮的概念，用複雜的方式（令人眼花臉亂的多線敘事）講述簡單的故事。從這些特點來說，《天能 TENET》依然是典型的路蘭電影。但這次路蘭玩得更大，特別大！《天能》繼承了《潛行凶間 Inception》「盜匪片」的形式，進一步放大了《星際啟示錄 Interstellar》中對時間概念的探索。

《潛行凶間》中，路蘭一邊推進「盜夢」、「植夢」行動，一邊解釋「盜夢」、「植夢」的規則，所以情節發展中總有新的資訊進來，吊足觀眾的胃口，不給觀眾走神的機會。《天能》沿用了這種行動與解釋並進的敘事形式，特別之處在於這次要解釋的概念比「盜夢」、「植夢」更加燒腦，並且有悖於常人的生活經驗。

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時間概念可能是科幻電影中最令人著迷，也最容易讓觀眾迷惑的元素。尤其是時間的線性流動被打破後，所可能產生的邏輯悖論是科學家都解釋不清的。

「天上只一日，地上幾千年」，《星際啟示錄》簡單地將時間壓縮或拉伸就已經讓觀眾大呼神奇。《天能》則直接探討物理規則在時間維度中的逆向運行，不僅僅通過臺詞，而且通過視聽語言直觀呈現「逆行」的效果。這是其他同類型電影不曾嘗試過的，是路蘭對自己的挑戰，也是對觀眾的挑戰。

2014 年的《星際啟示錄》講述一組太空人通過穿越蟲洞為人類尋找新家園的冒險故事（《星際啟示錄》官方宣傳海報）

話說回來，《天能》畢竟是一部商業片，不是科教片，面對複雜的科學概念，觀眾只要集中注意力，還是可以做簡單理解的。真正考驗觀眾的是，反常的經驗和複雜的邏輯交織在一起時，人腦常常來不及處理當下湧入的全部資訊。

再加上路蘭快節奏的剪輯，能否「追趕」上情節，成為了《天能》對觀眾最大的考驗。 不太誇張地說，大部分普通觀眾很難一遍就看懂影片的全部情節。當然，如果你通過了這種考驗，恭喜你，你將進入一個新奇的，幾乎從未在大銀幕上展現過的世界。

如果你沒有通過考驗，那麼建議你再買一張電影票，或者乾脆一次買個三五張票。因為如果你真的對這部電影感興趣，想瞭解它的全部細節，相信我，這樣做很有必要——因為不能劇透，你可能很難理解我在說什麼。

相信在看這篇影評的你，一定看過至少一支《天能》的預告片，一定注意到預告中有「子彈從牆中飛回槍裡」，「撞翻的汽車跳回路面繼續行駛」等反常畫面。那麼好了，我來舉一個例子。

路蘭曾經給中國觀眾錄製了一段獨家寄語，他說：

《天能》是我們為大銀幕量身打造的作品，我是戲院的頭號粉絲，界世個一另往逃，量力的影電過通是就的愛鐘最我，感式儀的來帶所院影電於迷癡都生一。 基斯杜化路蘭

只是簡單的倒序，是否已經給你造成了不小的閱讀障礙？如果一句話呢度難的解理你了大加步一進中混雜了諸多正序倒序的內容是否？想像一下，你坐在電影院裡，努力讀懂大銀幕上不斷閃過的複雜句子…觀看《天能》絕對是一種奇妙的體驗，甚至有點像一場150分鐘的智力競賽。

（目前《天能》在「爛番茄」的新鮮度是82%，31鮮，7爛；在MetaCritic評分71分）

其他影人先導評論：

路蘭會時不時地給你打個氣，提供點小提示，給你模糊地展示下終點獎品的形狀，但更需要觀眾自己投入十二分的精力，才有機會順利完成這場比賽。作為一部投資2億多美元的超級大片，《天能》的製作肯定是荷李活最一線的水準。群星表演、動作場面、異域風光、震撼配樂應有盡有。就像路蘭說的，這是一部為電影院量身打造的電影。

但可能真的等你領會了路蘭為《天能》打造的「超高概念」後，才有餘暇欣賞這些「錦上添花」。疫情之下，全球電影行業冷清了這麼久，本以為全球觀眾都在嗷嗷待哺，沒想到路蘭一出手，就讓人感慨：「給得太多太多了。」

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