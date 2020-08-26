TENET天能｜首波影評有讚有彈　湯告魯斯率先潛入欣賞：我很喜歡

由基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的《TENET天能》（Tenet）由籌備、拍攝、至如今上映都成為全球影迷的話題。發行商華納兄弟首次摒棄傳統的上映手法，改以率先在海外上映的策略，讓部份影迷可以在北美以外地區先睹為快，當中包括美國男星湯告魯斯（Tom Cruise）。除此之外，電影的首波評價早前解禁，但竟然非大眾期待的一致讚譽，究竟電影係太深睇唔明，定係隱藏一大敗北呢？

《TENET天能》在備受矚目的情況下，竟然獲得兩極化的評價。（《TENET天能》劇照）

《TENET天能》早前率先在英國上映，剛好正在當地拍攝《職業特工隊7》（Mission: Impossible 7）的湯告魯斯當然不放過優先觀看的機會，他聯同導演Christopher McQuarrie都急不及待到戲院欣賞這部電影。之後他把去戲院睇戲的過程，及完場前一刻的片段上載到其社交平台Twitter，當然引起一遍哄動。在短片最後有途人問湯告魯斯：「你是否樂在其中？」，而他的回應簡單直接：「我很喜歡（這電影）！」

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雖然湯告魯斯無懼疫情都要看《TENET天能》，但《奇異博士》（Doctor Strange）導演Scott Derrickson卻在其社交平台Twitter大唱反調，警告美國民眾在疫情仍然嚴峻的情況下，不要到戲院觀看電影：「不要入戲院觀看《TENET天能》或其他電影，這是我說的。」他這言論一出，不少網民的反應都跟導演一樣，表示暫不會到戲院，但也有網民表示，已準備到戲院復工，並向導演承諾會「每30分鐘就要做一次清潔工作」，但他之後補充指作為戲院員工，都勸喻美國人不要入戲院：「院線只因停業太耐，它們需要賺取金錢。」《TENET天能》將在9月3日美國上映。

《奇異博士》導演Scott Derrickson勸美國民眾因為疫情的關係而暫時不要到戲院。（Scott Derrickson Twitter 擷圖）

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至於早前解禁的電影首波評價卻沒有如外界，或導演路蘭的過往作品一樣，獲一面倒好評，相反掀起了兩極化的聲音。其實目前《TENET天能》在爛番茄及IMDb分別獲得不俗的評分，前者的新鮮度達83%，而平均分則為7.25分；後者則在超過3,200人評分下，暫時獲得8.3分，更有多達1,500人給予最高分的10分。

愈來愈多地方上映《TENET天能》，能否讓電影獲得更多好評呢？（《TENET天能》劇照）

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