TENET天能｜路蘭揭棄綠幕拍真景　時間倒流要演員練倒後行

由基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的《TENET天能》（Tenet）早前在英國率先上映，連身在當地的美國影星湯告魯斯（Tom Cruise）都忍不住率先入場觀賞，至於香港方面則定於下月10日上映。可是電影的首波評價並未如外界預期一面倒好評，相反卻有不少負評出現。日前官方在電影上映期間，還公開了電影幕後製作特輯，讓未能入場的觀眾可以率先感受到電影的威力。

由基斯杜化路蘭執導的《TENET天能》在不同地區上映中，但香港的影迷要多等一會。（《TENET天能》劇照）

從官方公開的電影幕後製作特輯可以見到，今次導演路蘭摒棄了使用大量電腦成像的情況下拍攝，所有在幕後製作特輯中完全看不到綠幕。難怪身為主角的John David Washington都笑言：「像拍紀錄片。」至於導演路蘭也有解釋為何今次要以實景拍攝：「我想觀眾某程度上會察覺電影特效及和實境拍攝的分別。」對於導演的「執著」，一眾演員、甚至幕後的監製及攝影師都有讚無彈。

為了拍攝正常順序及相反順序，John David Washington下了不少功夫。（影片擷圖）

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鑑於《TENET天能》是一部環球的諜戰片，所以拍攝的最好方法就是走訪不同國家拍攝，而電影監製兼導演路蘭的妻子Emma Thomas也認為環球取景就是實景拍攝的唯一方法：「電影的籌備工作異常複雜，我們身在洛杉磯，卻要為全球各地策劃連串動作場面。」最終導演走訪了七個國家拍攝，而預告曾見到羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）的車倒後行走一幕，原來劇組封閉了這條長8公里的公路長達三星期，並且動用了數以百計的臨時演員，場面之浩瀚可說是前無古人，故有份拍攝這幕的John David Washington都認為：「那是我的第一次，此生應該不會再有機會。」

官方至今釋出兩條預告，但影迷仍摸不著頭腦。（《天能TENET》劇照）

除了使用實景拍攝外，在預告中曾出現過的倒後畫面，原來都並非來自綠幕拍攝，而是真真正正的實景拍攝，也因為這個緣故，所以導演路蘭一直堅持電影要在大銀幕上映。對於需要處理John David Washington都表示：「沒有人打出過逆時的一拳，現實中要如何做到？」從拍攝花絮可以見到，John David Washington需要訓練倒後的動作。難怪目前的評價一致大讚動作設計非常精密。

早前導演解釋為何John David Washington的角色為何只稱為Protagonist（主角），原因是遵從經典電影的傳統。（《天能TENET》劇照）

然而在幕後製作特輯中最誇張的地方莫過於早前曾報導過的使用真飛機拍攝，還要直接撞毀它，稍一不慎就要再找飛機及大樓重拍。當時劇組及演員齊齊認為不可能撞毀一架真飛機，連導演妻子都出聲：「因為我們要在一個運作中的機場拍攝，正常來說，這行業不會去撞毀一架真飛機。」最終，導演就真的把一架真飛機直接撞入大樓中。

導演路蘭直接把真飛機撞毀。（影片擷圖）

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