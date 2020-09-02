TENET天能｜女主角Elizabeth長髮造型曝光　網民：差點唔認得

今年其中一部最令影迷期待，由基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導新片《TENET天能》終於陸續在全球各地上映。 除了燒腦的劇情定必引起影迷熱烈討論，女主角Elizabeth Debicki顏值高又有氣質，190cm高佻身型也令人深刻。平時經常以一頭清爽短髮示人的Elizabeth，其實都有留過長頭髮，昔日的造型曝光，形象與現時截然不同。

由基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導新片《TENET天能》在各地上映，成為最近熱話。（《天能TENET》劇照）

現年30歲的Elizabeth Debicki是澳洲演員，2011年首度演出電影《伴郎我最High》，在2013年憑電影《大亨小傳》的演出，更贏得澳洲電影及電視美藝學院獎最佳女配角。

身高達190cm的Elizabeth，五官標緻外型出眾，高佻身材有線條，不會給人很大隻感覺，加上一副冰冷美人的外貌，相信會成為《TENET天能》的亮點之一。

Elizabeth Debicki是《TENET天能》其中一位主演。（《TENET天能》劇照）

雖然平時絕大部分時間都見到Elizabeth是留著短髮，甚至極短髮示人，清爽之餘，又能突顯五官輪廓。但其實她過去也留過長頭髮，也試過以長髮登場，但實在是未及短髮形象那麼形象鮮明。

有網民甚至指，昔日長髮照曝光，有點認不出來是Elizabeth，但也有粉絲大讚女神就算光頭都一樣咁靚。

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至於Elizabeth如何保持白滑的肌膚，完美的曲線？她就曾透露首先絕不會節食，因為靠節食而瘦會易反彈。她又會注意多吃原型食物，避免吃加工的食材、吃得清淡、少點調味、肉類食物會選吃較瘦的部位，當然也會吃大量蔬菜。

Elizabeth Debicki（中）曾演出2013年的《大亨小傳》。（劇照）

第二招是基於Elizabeth出生巴黎，父親是波蘭人，母親是愛爾蘭裔澳洲人，父母都是芭蕾舞者。因此Elizabeth從小就對芭蕾舞感興趣，接受舞蹈訓練，直到後來才決定轉讀劇院。學習芭蕾舞也有助Elizabeth保持體態，事關很多動作都能伸展筋骨，鍛鍊肌肉線條。

最後，Elizabeth也會保持做有氧運動，靠跑步、行山等燃燒脂肪，難怪Elizabeth高得來不會給人感覺很大隻、很壯，反而相當窈窕。