《TENET天能》首輪70地區早過美國上映　香港台灣入圍中國無份

由基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的《TENET天能》（Tenet），開拍至今都備受關注，就連上映日期都成為大家關注話題。原定7月中上映的《TENET天能》，受COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情影響，美國映期已再度抽起，而上星期電影發行商華納兄弟更表示會以新的發行手法處理。今日（28/7）終於再有新消息，官方將放棄美國地區優先或同步上畫，而是揀選全球70個戲院已重開的地區，作第一波上畫。

由John David Washington主演的《TENET天能》將第三度延期上映，今日總算見到曙光。（《TENET天能》劇照）

因應北美疫情未有減退跡象，《TENET天能》決定率先在8月26日，北美以外70個地區與觀眾見面，至於北美地區亦鎖定9月3日，美國勞動節周末上畫，首要條件是疫情沒有進一步惡化。至於香港及台灣，亦被列入為第一輪地區，將於8月27日上映，其他地區包括澳洲，加拿大、法國、德國、義大利、韓國、俄羅斯及英國。至於中國內地，暫未有列到今次的名單當中，相信是基於現時內地戲院仍只作有限度解封，而且電影放映時間更不得長過2小時的限制有關。