《幻愛》破千萬導演找數公開刪剪片段　屯門碼頭葉嵐剖白愛情挫敗

港產片《幻愛》早前掀起一股熱潮，最近再度上映，為了慶祝《幻愛》成暑期檔票房冠軍，今日（4日）導演周冠威公開刪減片段，一共兩段在屯門碼頭和屯門海濱場景的絕密片段曝光。

《幻愛》講述一名精神分裂症康復者的愛情故事，戲中大部分情節在大西北的屯門取景，成為一時熱話。（電影劇照）

戲院重開後，《幻愛》緊接重上，票房在周日（30日）即破1000萬，根據香港票房有限公司報告，更成為成暑期檔票房冠軍。其實導演周冠威曾在謝票場時答應觀眾，假如票房過千萬，就會釋出屯門碼頭刪減片段。截至昨日（3日）《幻愛》累計票房更達 1120萬，為了慶祝票房報捷，導演決定「找數」兌現承諾，公開了《幻愛》的絕密刪減片段。

《幻愛》於28日重新上映後成績依然亮眼！（影片擷圖）

公開兩段絕密刪減片段



在這段刪減片段可見，飾演李志樂的劉俊謙和飾演葉嵐的蔡思韵，二人在屯門碼頭談情，這一幕經常出現在電影的劇照和宣傳中，連電影推出的明信片、文件夾也有屯門碼頭劇照出現，令觀眾大感期待。

早前這張劇照更為屯門碼頭帶來一陣風潮，不少戲迷更來到屯門碼頭拍照留念，模仿男女主角打卡。

這一幕經常出現在電影的劇照和宣傳中，連電影推出的明信片、文件夾也有屯門碼頭劇照出現。（電影劇照）

屯門碼頭呢幕在正片從未出現



在電影正片中，其實從來未出現過在屯門碼頭這一幕，令觀眾相當吊癮，甚至有人到電影的官方Facebook專頁查問何時會釋出這場刪減場口。

原來在屯門碼頭這場戲中，二人是在海邊談情對話。李志樂問葉嵐：「你信不信緣份？」葉嵐在泛紅夕陽斜照的碼頭燈塔下，和李志樂剖白過往感情上的挫敗，之後二人陷入一陣沉默。看過《幻愛》的觀眾，相信聽到他們歷盡艱苦後的剖白，必定有更深感受。

葉嵐：「好像一隻箭豬，走得太近便會刺傷對方。」

而另一段屯門海濱漫步的片段，葉嵐向李志樂解釋為何喜歡輔導中的自己多些，葉嵐形容自己：「好像一隻箭豬，走得太近便會刺傷對方。」李志樂沉默一會，然後問：「跟我就不怕嗎？」二人的對答冷靜中帶點溫馨。

有觀眾讀完《幻愛》小說後，發現許多場口遭刪減，現在看到這些絕密片段，應該可還原部份小說情節，了觀眾們一個心願。