《幻愛》票房破1000萬大關　劉俊謙、蔡思韵感謝觀眾共同創造奇蹟

本港戲院在上周五重開後，由高先電影公司發行的《幻愛》及《金都》周末成績報捷，前者票房更衝破1,000萬；而後者亦突破500萬，認真厲害。

劉俊謙及蔡思韵主演的《幻愛》，電影票房在周日成功突破1,000萬。（《幻愛》劇照）

由導演周冠威執導；劉俊謙及蔡思韵主演的《幻愛》，截止周日（8月30日），電影票房突破1,000萬。然而導演曾在訪問時透露，以《幻愛》600萬元成本計算，與戲院分賬後，仍需要1,800萬才能回本，所以有觀眾得悉後，在戲院重開後，不斷推薦給身邊朋友，還有觀眾曾看了11次，目的只希望電影收回成本。

《幻愛》票房突破1,000萬，男、女主角劉俊謙及蔡思韵拍片感謝觀眾支持。（《幻愛》劇照）

眼見觀眾反應熱烈，導演及男、女主角都感謝觀眾愛戴，並感激觀眾一同為電影創造奇蹟。周導演希望《幻愛》成香港電影強心針：「非常感謝觀眾愛戴，戲院座位開一半，票價也減低之下，票房仍然能夠衝破1000萬，實在難得，有種奇跡般的感受，是我們《幻愛》團隊的很大鼓勵，也希望成為香港電影的強心針，新演員、另類題材、低成本、本地製作仍然可以創出佳績！」而男、女主角亦拍片感謝觀眾。

角蔡思韵拍片感謝網民以創意方式在戲院停業期間支持《幻愛》。（《幻愛》劇照）

除了《幻愛》有好成績外，由黃綺琳執導；鄧麗欣及朱栢康主演的《金都》，電影票房成績也非常理想。截止周日（8月30日），其票房突破500萬大關。黃導演也希望觀眾把握機會入場：「多謝觀眾支持！希望未睇的觀眾把握機會入戲院欣賞！」