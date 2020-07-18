《幻愛》原本選址唔係屯門？　10套電影走勻港九新界區區有代表作

港產片《幻愛》掀起一股熱潮，當中連身兼監製及編劇的曾俊榮都表示意想不到電影的取景地屯門成為了一大亮點。 香港雖然不大，但港九新界各地都各具特色，有些地區過程經常用來拍戲，成就不少電影經典場面。同時也有一些較冷門、較平民的地區，因為拍過電影而人氣急升，吸引不少影迷去朝聖，認真是區區有電影。

《幻愛》故事以屯門為背景，在輕鐵偶遇的場面的拍得浪漫非常。（《幻愛》劇照）

原本《幻愛》不打算在屯門拍

《幻愛》主要在屯門拍攝，很多影迷看戲後都大讚電影將屯門拍得很美，但原來原本導演周冠威的初稿是打算把故事設定在深水埗長沙灣一帶，是城市的舊區。

身兼監製及編劇的曾俊榮透露，自己曾在屯門住過一段長時間，也在該區工作了八年，一直有種情意結。他覺得屯門像是一個被遺棄、被歧視的角落，但其實屯門很多地方都很美，尤其屯門碼頭一帶。

結果曾俊榮建議周導演，將整個故事搬去屯門，導演也覺得建議很好，感覺屯門有新鮮感，該區有輕鐵、感覺也很配合戲中角色和情節，最終也獲得一眾影迷的認同。

+ 8 + 7 + 6

其實，過往很多港產片的取景，也試過「帶挈」不同區域、不同場地的人氣，吸引影迷去打卡、朝聖。以下盤點10套主要以同一區為拍攝場景的電影，看看哪套最能拍出平日不為意的美。

點撃即睇「區區有電影」，你嗰區有邊套代表作？