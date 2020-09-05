金童│張繼聰拍完電影繼續操爆肌　謝安琪一齊練到手瓜起𦟌

40歲張繼聰兩年多前接下接拍新戲《金童》，為了令身形接近西洋拳拳手，進行玩命式訓練，用了近兩年時間準備角色，練得一身澎湃肌肉。近日疫情緩和，健身室重開，阿聰第一時間跑到去做gym，上傳自拍照，雖然沒有脫去上衣，仍看得出一身爆肌，非常大隻！

雖然電影已經拍完，但阿聰仍Keep住一身爆肌，好鬼大隻！（IG圖片／louischeung2013）

雖然練到好鬼大隻，但阿聰在IG謙稱自己是「縮水俱樂部」會員，只是自拍扮勁，阿聰接受《香港01》訪問，指電影已經拍完，繼續操肌只是「純粹自己鍾意做運動」，而且這兩三年他已經習慣規律的飲食和運動，「跟咗個好嘅教練，訓練嘅技巧唔同咗，效果都唔同咗，飲食都係跟返個餐單，宜家冇事冇幹，耐唔耐可以放縱下，但都唔係好放縱，這段時間要隔離，生活好規律，冇話肥到咁囉。」

阿聰於5月時上傳的大隻相，其實經過幾個月的居家隔離，都唔係縮咗好多水啫！（IG圖片／louischeung2013）

阿聰之前為了演好角色，分別要經歷增肥和減磅的訓練，阿聰先增肥50磅，由M碼變成XXL碼，增完磅再激減了40磅。增磅時要大量進食，到減磅時，則要嚴格控制飲食，他曾在IG分享，自己要運用想像力來進食，因為很多食物都不能吃。

阿聰差不多40歲才學打拳，就連跳繩也要重新學習，他的膝蓋曾經受傷，雙腳曾被繩索打出血痕時，令阿聰一度氣餒想放棄。幸得拳擊師父耐心教導，阿聰才得以撐下去，捱過無數次的練習，「每日朝早五六點起身開工，收工就即刻趕去訓練，再加帶氧運動，每日仲要保持嚴格嘅飲食，雖然都幾辛苦，不過仍然保持積極。」

老婆謝安琪亦被影響，一齊跟教練操肌，仲練到手瓜起𦟌，阿聰都話唔敢惹佢！

老婆謝安琪（Kay）都練埋一份，阿Kay好大隻！（IG圖片／louischeung2013）

阿聰玩變性App，充滿違和感。（IG圖片／louischeung2013）

阿聰為了角色去到盡，點擊圖片睇下他的訓練過程：

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