【TENET天能】網民推舉男主角成DC超級英雄　導演路蘭開腔回應

由基斯杜化路蘭執導；John David Washington、羅拔柏迪臣及Elizabeth Debicki主演的《TENET天能》，電影由籌備至上映一直成為影迷熱話。早前導演路蘭聯同男主角John David Washington接受外媒訪問，豈料兩人卻聊到超級英雄的話題。

由基斯杜化路蘭執導的《TENET天能》由籌備至上映一直成為影迷熱話。（《TENET天能》劇照）

當時《Geeks of Color》記者問到John David Washington在未來會否有興趣加入超級英雄行列，皆因許多網民認為他非常適合擔任DC的超級英雄綠燈俠。然而沒有主動回應問題，然而他把問題轉移到導演路蘭身上：「問他！」

+ 29 + 29 + 29

之後記者問導演會否拍攝一部《綠燈俠》的電影，可是路蘭卻指他自己拍攝DC電影的日子已經完結：「我認為我拍攝DC電影的日子已經完結，但我認為（John David Washington）是一個理想的人選，我絕對支持他。」如果DC電影最終真的找來John David Washington演綠燈俠，或者他與羅拔柏迪臣有機會在之後的DC電影宇宙合作。