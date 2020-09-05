花木蘭｜爛番茄跟《TENET天能》同分　網民：鞏俐演技輾壓劉亦菲

電影
撰文：
最後更新日期：

迪士尼（Disney）真人版電影《花木蘭》（Mulan）由中國女演員劉亦菲、李連杰、甄子丹、鞏俐等人主演，《花木蘭》多次延期，早前決定會在北美地區Disney+串流平台上映，台灣方面昨日（4日）經已上畫、中國將於11日上畫、而香港則安排在最遲的17日上映。

香港方面《花木蘭》將於17日上映。（電影海報）

《花木蘭》上映後，在「爛番茄」開出80%的新鮮度，更跟《天能》同分，甚至更高過《阿拉丁》的59%以及《美女與野獸》的74%，看來在《花木蘭》在外國很受歡迎。不過都有網民表現結果出人異表，亦都有表示「理得佢幾多分，就係唔睇。」

在《花木蘭》上映後，有不少觀眾都指出整套戲的焦點都放在鞏俐上，一來鞏俐所演的「仙狼」的造型本來就很特別，額頭至眼睛部分打橫塗上白顏料，眼晴部分更畫上了煙熏妝，而頭上戴有用骷髏骨所製的發飾，陰暗的造型，散發着反派大姐的霸氣。

就算鞏俐被綁起，但都好似在她的控制範圍內。（Niki Caro IG）

而在最新的花絮照中，鞏俐全身都被粗壯的藤條纏住，令她整個人都只能迫著向後仰，雖然她被綁不過她閉起雙眼，泰然自若的表情絲毫都不會讓人覺得她身陷險境，網民留言「鞏俐的好演技就是不做任何事，都有氣場，都十分有戲。」

事實上鞏俐在《花木蘭》中是最大的反派，身為女巫的她單靠法術以及她的一雙手來打天下。鞏俐都曾透露自己的角色很厲害，一瞬間變出過千隻鷹，擁有極大能量、同時都有很多動作戲份。另外網上都有留言指出女主角劉亦菲跟鞏俐簡直冇得比，從演技、氣派、都被被鞏俐輕鬆壓住。

+3
+3
+3
《花木蘭》迪士尼公開幕後花絮　導演：甄子丹揮劍快到我拍唔到
《花木蘭》｜戲院老闆不滿迪士尼撤檔　棒球棍怒毆「劉亦菲」洩忿
《花木蘭》迪士尼棄北美放映　轉陣Disney+超高收費破紀錄
中美關係緊張受害者？　迪士尼《花木蘭》四度撤檔仲剔出上映計劃
《花木蘭》落實7月上畫　導演公開試鏡片段驚現竇靖童身影
新冠肺炎｜《花木蘭》《黑寡婦》上映有期　迪士尼整頓MCU時間表
【花木蘭】貝兒娜森開post撐劉亦菲　網民：請佢加入Marvel吧！
外媒搵「民選花木蘭」Awkwafina訪問正版　劉亦菲︰讓人大吃一驚
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。