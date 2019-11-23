【第56屆金馬獎】準影后華麗現身！李心潔曬長腿　柯淑勤超DeepV

第56屆金馬獎入圍酒會於22日在台北文華東方酒店舉辦，準影后「夕霧花園」李心潔、「返校」王淨、「熱帶雨」楊雁雁、「那個我最親愛的陌生人」呂雪鳳、「陽光普照」柯淑勤壓軸登場，柯淑勤霸氣表示在紅毯上就會拼了，直說：「為什麼要客氣？」引來全場拍手叫好。

準影后左起王淨、楊雁雁、呂雪鳳、李心潔、柯淑勤。（聯合新聞網授權使用）

李心潔酒會上大秀大長腿，聽到媒體大唱她成名作「裙擺搖搖」更搖起裙擺，相當俏皮。金馬紅毯各自較量，王淨瘦了4公斤，楊雁雁直說有種靈魂出竅的感覺，柯淑勤形容自己的心情像參加皇室婚禮，李心潔13年前入圍影后，這次3度角逐該獎，心境有所不同，坦言依然想拿獎，而「那個我最親愛的陌生人」

呂雪鳳也大方說：「講人話，我就是緊張，說坦白，沒人料得準，沒拿也祝福，這是屬於台灣盛大的典禮。」由於呂雪鳳被導演張作驥調侃話很多，「如果她得獎上台，希望她講1分鐘就下台」。呂雪鳳聽聞後回嗆：「他太多話啦，如果沒得都是影片沒拍好啦！」最後自謙笑說，看過「陽光普照」，自己根本是被柯淑勤踩。

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