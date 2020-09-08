徐若瑄為拍新歌《不敗的》MV　穿英國訂製乳膠衣呈現完美曲線

45歲的徐若瑄（Vivian）保養得宜，散發女神光芒，在新歌〈不敗的〉MV中身著特別訂製超合身乳膠衣，展現強悍的搖滾態度。由於乳膠衣極度貼身，她必須穿上特製的C-string底褲，為此事前控制飲食、運動調整體態，完美曲線令人目不轉睛，搭配閃電眼妝以及彩辮編髮，視覺效果大膽又震憾。

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Vivian換穿從英國訂製而成的黑色、紅色兩套超合身乳膠衣，全身被緊緊包裹住，汗水無法蒸發散熱，擔心流太多汗的她不敢多喝水，不過又需配合做出用全身力氣的動作，隨著拍攝時間拉長，攝影師發現她嘴唇發白，嚇壞大家。後來得知她流汗太多又沒補充水份、電解質，身體呈現脫水狀態，團隊緊急喊卡，讓她脫下膠衣休息、喝水，否則繼續拍攝下去恐會休克。

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勇於突破的她錄製〈不敗的〉時，被製作人激出海豚音，讓她相當過癮，且精選輯《I’m V》不僅收錄五首新歌，還有〈不敗的戀人〉、〈狠狠愛〉、〈假扮的天使〉等多首經典作品，但因版權授權差異，數位版本加碼收錄更多早期的珍貴曲目，和實體CD略有差異。

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