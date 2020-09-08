《麥路人》MV首播　郭富城重看片段已感觸：眼淚未停過

電影《麥路人》將於9月17日上畫，電影於今日（8/9）舉行主題曲MV首播會，看著MV穿插不少電影片段，郭富城坦言要強忍淚水：「我睇過很多次，但眼淚未停過。」

只要再看到戲中畫面，城城又會被當中劇情打動。（葉志明 攝）

電影主角郭富城、楊千嬅、張達明、顧定軒跟導演黃慶勳，一同出席MV首播會，當見到MV穿插不少《麥路人》的畫面，城城都被感動。「因爲太投入阿博這個角色，當日都要花很大氣力才放低角色，但今日重看片段，感覺又再回來。」

主題曲由城城主唱，小美填詞，時間緊逼，結果歌詞花了兩日便完成。（葉志明 攝）

城城飾演的阿博，曾是金融才俊，後因一個差池變得一無所有，更要借宿快餐店，後來更發現自己身患絕症，可謂禍不單行。「這個角色好辛苦，好掙扎求存，阿博每個眼神都觸動我，我睇過很多次，眼淚未停過，但拍攝時一直強忍淚水，直至拍到最後一幕終於忍不住。」城城指這是從影以來最能觸動自己的角色。

千嬅覺得這部戲都可帶囝囝入場一齊欣賞。（葉志明 攝）

城城更力讚經理人小美，為主題曲《灰色星塵》填到一份感動人心的歌詞。「我不是因為她是我經理人才讚她，她是香港女填詞人首屈一指。」

千嬅最愛歌中一句歌詞：「陌路人陌路遇到同路嗎？」（葉志明 攝）

至於千嬅，很欣賞今次台前幕後的群策群力，大家都好投入，即使冇自己戲份都留低看拍攝。「尤其張達明在戲中因為生活逼人，寧願犯法入獄，為求兩餐溫飽，睇到都好不舒服。」城城又提到有欣賞數年前千嬅主演的《五個小孩的校長》，貼地的題材非常好，但今次《麥路人》更昇華，更貼地。千嬅表示安全情況下都會帶囝囝入場欣賞，但城城就指兩個囡囡太年輕，或許要遲一點。「現在入場只會叫『爸爸，爸爸』遲一點吧，我相信《麥路人》會一直在香港電影有個位置。」