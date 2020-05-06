第39屆香港電影金像獎塵埃落定，最終由曾國祥執導，周冬雨及易烊千璽主演的《少年的你》，奪得8大獎項，成為今屆頒獎禮大贏家。值得一提的是，抗癌成功的張達明，憑講述香港「麥難民」社會現象的電影《麥路人》，力壓同戲的萬梓良，首次榮獲金像獎最佳男配角獎座。

現年55歲的張達明，終憑《麥路人》首奪香港電影金像獎最佳男配角。（《麥路人》劇照）

現年55歲的張達明，他在1987年出道至今，拍過無數電影，又參演多部舞台劇，亦曾在TVB拍過數部劇集。除此之外，他又試過棟篤笑、主持節目、亦曾擔任導演及編劇。雖然張達明多才多藝，但《麥路人》竟然是他首次榮獲金像獎提名。最終，他一擊即中，首次提名即捧走今屆金像獎最佳男配角獎座，確實可喜可賀。

《麥路人》一共有兩名演員入圍角逐今屆香港電影金像獎最佳男配角，最終張達明力壓萬梓良首奪最佳男配角獎。（《麥路人》劇照）

在得悉獲獎消息後，張達明接連說了三聲「Thank You」，更稱這個獎不只屬於他，是整個《麥路人》團隊辛苦得來的：「你哋做得好，我先做得到。」他最後還表示，希望《麥路人》可以盡快上映，得到更好的迴響。

雖然郭富城失落影帝，但張達明成功捧走今屆金像獎最佳男配角獎座。（《麥路人》劇照）

畢業於香港演藝學院戲劇系的張達明，從小就與演藝結下不解之緣。他在1992年憑《客鄉途情遠》，奪得第一屆香港舞台劇獎最佳導演和最佳劇本兩大獎項。翌年，他憑《亞Dum一家看海的日子》奪得香港演藝發展局劇本大獎，這舞台劇在去年還被改編成電影《家和萬事驚》，原來促成這電影，全靠吳鎮宇仗義幫忙。

《家和萬事驚》由張達明負責編劇，並由吳鎮宇、古天樂及袁詠儀主演。（《家和萬事驚》劇照）

張達明在2011年確診患上鼻咽癌。經歷7年抗癌路，終於走出死亡陰霾。在抗癌路上，張達明幸得劉德華、古天樂、吳鎮宇等幫忙。前兩者為張達明提供經濟援助，而後者則在他患病時，陪他看醫生。而在就醫這期間，張達明更遇上周潤發，而發哥還邀請他一齊跑步，好好鍛鍊身體。

張達明（左三）憑《麥路人》中口水祥一角，成為第39屆香港電影金像獎最佳男配角。（《麥路人》劇照）

古天樂吳鎮宇助圓夢

在張達明抗癌成功，身體日漸康復後，吳鎮宇得悉張達明希望可以再拍電影，於是他聯同古天樂齊齊幫好友完成心願。張達明在去年宣傳電影時表示，有幸把舞台劇改成電影全靠吳鎮宇，直言他看了劇本後，還答應他做電影男主角。電影最終在去成上映，獲得不少好評。

張達明與羅家英及周星馳合作《大內密探零零發》。（《大內密探零零發》劇照）

+ 6 + 5 + 4

雖然張達明參演過不少讓人印象深刻的電影，但由於他演出喜劇較多，故讓他一直無緣金像獎，如他曾與周星馳合作《大內密探零零發》及《算死草》。之後，他又演活過多個經典角色，如《賭神3之少年賭神》中的的牙擦蘇、《買兇拍人》的李棟全及《龍咁威》系列的黃金舟等。今次他終憑《麥路人》首獲金像獎最佳男配角，絕對是對他一次遲來的肯定。