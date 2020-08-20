麥路人｜落實九月上映　郭富城盼觀眾入場支持：為市場帶來反彈

由影帝郭富城及影后楊千嬅主演的電影《麥路人》，原定本年初公映，但因為疫情關係，映期一直延後。 最近終於有好消息，電影已定9月中上映，片方公開最新一輯預告，讓觀眾率先觀看這部悲情寫實戲的部分片段。

由郭富城主演的《麥路人》，講述城城由一個金融才俊，因事業失敗變成每晚淪落在連鎖快餐店的失意人。（《麥路人》劇照）

《麥路人》獲得一致好評

《麥路人》先前分別獲邀參展「東京國際電影節」(Tokyo International Film Festival)、「倫敦東亞電影節」(London East Asia Film Festival)、「澳門國際影展暨頒獎典禮」(International Film Festival Awards．Macao) 、芝加哥「亞洲躍動電影展」(Asian Pop Up Cinema)、「西班牙亞洲夏日電影節」(Asian Summer Film Festival) 及「上海國際電影節」(Shanghai International Film Festival) 等，並於香港電影金像獎有十項提名，成績優異，獲得一致好評，影帝郭富城更獲「倫敦東亞電影節」頒發最佳男演員獎。

日前，第44屆「香港國際電影節」(Hong Kong International Film Festival) 亦公佈《麥路人》定為「香港電影面面觀2019-20」單元中的選映。

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郭富城：「拍攝中途自己也以為真的患重病」

郭富城表示知道影片終於快將上映，也抱著非常期待的心情。「電影《麥路人》是我近年演出比較滿意的作品，因為被劇本深深打動，戲中以一個頹廢造型示人，扮演失意落魄的過氣才俊，在社會邊緣上掙扎求存，角色很痛苦內斂，很好發揮。拍攝期間，我也特地不進食，加強捱餓感去演出，而拍攝時不斷吸煙、咳嗽，拍攝中途連自己也以為真的患重病了，擔心了一下子，因為拍得很投入，這是一部由心出發的作品，各位對手也很出色！」

郭富城表示電影《麥路人》是他近年演出比較滿意的作品。（《麥路人》劇照）

他希望影業經歷差不多半年的停擺，《麥路人》及其他港片能陸陸續續上映，齊心協力為市場帶來一波真正的反彈。郭富城表示：「希望有更多觀眾能看到出色而有心的港產片，並且全力入戲院去支持，這個對現階段的影市來說才是最重要的。」

千嬅更笑說：「今次飾演落魄歌女，一時濃妝，一時素顏，是以真正的中女身份示人。」（《麥路人》劇照）

楊千嬅：「真正的中女身份示人」

郭富城及楊千嬅一直對《麥路人》寄予厚望，兩人對新導演黃慶勳十分欣賞，並且非常喜愛兩人在片中的角色，認為是對各自的演技一次嶄新的挑戰，甚至不介意洗盡鉛華，在片中以「素顏」示人。

千嬅更笑說：「今次飾演落魄歌女，一時濃妝，一時素顏，是以真正的中女身份示人，一於以真實感情去投入角色感動觀眾。而首次和Aaron 合作，我被他的情緒帶動下，很快進入角色，也謝謝這位好對手。」

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《麥路人》由鄭保瑞監製，黃慶勳導演，故事講述郭富城由一個金融才俊，因事業失敗變成每晚淪落在連鎖快餐店的失意人，而在邊緣路上，他遇上了各樣不同的同路人，彼此扶持激勵，發展出連串感人的故事。除了郭富城及楊千嬅，「老戲骨」萬梓良、張達明、鮑起靜及新人劉雅瑟、顧定軒等都有精彩的表現。電影更在今屆的香港電影金像獎中，首獲十項提名，包括最佳影片，張達明更勇奪最佳男配角。