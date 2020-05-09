麥路人影評 ｜麥當勞能住過世嗎？從麥難民絕望生活見盡人情冷暖

近年，有不少的香港電影探討著本土議題，跟社會的不同階層連繫著，尤其是低下層的社群，透過電影的描寫，反映著現實的狀況。由新晉導演黃慶勳首部執導的電影作品，走進社會的低下階層，寫下今天的寫實境況，面對艱辛的生活困境。《麥路人》縱使你我陌路人，人與人之間的關懷，細緻地描寫彼此的人情冷暖。

《麥路人》故事講述在一間二十四小時營業的快餐店裡，正當入夜的時候，不少無家可歸的人，走到快餐店裡「借宿一宵」，阿博便是其中一人，縱使打扮身光頸靚，但是他卻難掩頹廢的表情。阿博平日會協助在快餐店借宿的鄰居們找工作，不時亦會走到酒廊找駐場歌手阿珍，他的生活幾乎如是。阿博每天晚上回到快餐店後，都會跟鄰居們說笑談天，希望他們也會有朝一天，能夠離開快餐店，過著幸福快樂的生活……

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電影的片名改得十分有意思，既是取自於同音字「陌路人」，也是取名自在快餐店留宿的「麥難民」這個名詞，借以「麥難民」探討今日低下階層的生活辛酸，而英文片名《I’m Living It》就更為明顯。電影的主線亦是發生在快餐店裡，從這班留宿者在快餐店裡所建立的關係，引申現實社會面對的困境。片中的人物各自面對社會生活的困難，努力求存，只是為了一天的溫飽，眾人坐在一起有說有笑，猶如家庭般的溫暖。

影片從深仔作為故事的開端，因為他離家出走，直到在街上遇到阿博，從而走進快餐店裡借宿。接著，劇情便帶出其他不同的人物，包括媽媽與囡囡、等伯、口水祥，以及經常探望他們的阿珍等等。他們因為不同的原因，才會有家歸不得，只可逗留在快餐店裡。阿博一直希望幫助有需要的人，盡力去幫助他們，為他們找到一絲的曙光，重新在社會生活。

阿博一直希望幫助有需要的人，盡力去幫助他們，為他們找到一絲的曙光，重新在社會生活。（《麥路人》劇照）

貧窮的身份影響了他們的自信心，失去自己的尊嚴，阿博也一直想走出這個身份，尋找自己的「希望」，可是他也不敢去面對，逃避別人的目光。這不單止是發生在阿博等人的身上，阿珍其實也是這樣的掙扎求存，縱使她有固定的職業，但是在她的心裡，也是等待著一次的希望，燃點起自己的人生，追尋夢想。

《麥路人》捕捉著寫實都市的景象，片中的不同人物，各自背著沉重的負擔與傷痛，留下了難以抹掉的陰影。無疑，這類題材的電影，總是會帶來一點的煽情，《麥路人》倒是沒有這樣的刻意舖陳，從影像上看到不同人物的經歷，就已經感受到他們一直承受社會帶來的沉重壓抑，他們一直的努力，為求三餐溫飽的生活，其實心裡已經漸漸觸動起來。

電影有多場情節令人難忘，當中以媽媽與囡囡、以及等伯的兩個段落尤其深刻，這兩段故事在電影中的篇幅相對比較多，分別道出了自力更生的中國單程證母女，以及一直等待妻子回家的伯伯。這兩段關於不同背景的小人物故事，在今天的現實社會裡，大概也會你我擦身而過，可是他們卻沒有被受關注，電影亦暗喻在現實的社會裡，其實是生活了一群一直為了生存而努力的人，可是他們卻只能默默的等待。

電影亦暗喻在現實的社會裡，其實是生活了一群一直為了生存而努力的人，可是他們卻只能默默的等待。（《麥路人》劇照）

片中參與演出的演員，均有精彩的表現，近年嘗試不少角色的郭富城，今次改變過往的形象，以頹廢憔悴外表的造型，不慍不火的演出，確是刮目相看。楊千嬅這次的演出亦比過往的內斂不少，大概是角色的關係，演出比較成熟，恰到好處。除了他們之外，片中其他演員的演出亦是值得留意，當中以飾演母女的劉雅瑟與黃悅珈、以及飾演等伯的萬梓良表現尤其深刻，在片中有不少的發揮，張達明、顧定軒、鮑起靜等的演出同樣稱職。

《麥路人》透過今天的現象，探討社會不同階層的辛酸，亦刻畫著人與人之間的人情冷暖，縱使各自面對沉重的生活問題，但是同一屋簷下，彼此互相的扶持，最終可會找到人生的「希望」呢？這大概也是電影值得讓人深思的命題。

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