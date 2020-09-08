《麥路人》張達明睇片唔認得自己　「當時比而家瘦廿磅」

電影《麥路人》將於9月17日上畫，今日（8/9）舉行主題曲MV首播會。憑電影贏得最佳男配角的張達明，笑言對戲中的自己感到陌生，「當時好瘦，因為剛剛病好，比而家瘦廿磅，我都唔認得自己。」

拍《麥路人》時，達明大病初癒，消瘦不少。（葉志明 攝）

電影演員郭富城、楊千嬅、張達明、顧定軒跟導演黃慶勳，一同出席MV首播會。達明因為電影贏得最佳男配角，一直好想叫朋友欣賞，奈何受到疫情影響，映期一拖再拖。達明：「等了很長時間，這麼難得拿到獎當然想叫朋友支持，殊不知又封戲院，而家終於有得睇。」

達明憑電影首次奪得最佳男配角，一直想快點跟朋友分享作品，可惜封戲院令映期一改再改。（葉志明 攝）

雖然憑該片得獎，但達明也笑言未必敢再拍這種催淚題材。「未必再拍這類戲，因為我眼淺，太易流眼淚，怕累了大家要NG。」不過郭富城、楊千嬅這個合作組合非常愉快，達明好想同一班底再合作一次。

顧定軒是影壇新人，在戲中又是離家出走的無知少年，覺得自己戲裡戲外都在學習。（葉志明 攝）

另一戲中演員顧定軒，直言好開心戲院重開，終於可以入場欣賞這部電影。「《麥路人》就好似疫情下送給大家的一份禮物，太耐冇入戲院，有種陌生感覺，希望今次能刺激大家再次入戲院。」顧定軒又覺得自己跟戲中角色一樣，戲裡戲外一齊成長，是次好好的學習機會。