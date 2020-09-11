TENET天能｜十頭身女主Elizabeth最搶　為191身高煩惱︰想矮一點

由基斯杜化路蘭執導的最新科幻動作片《TENET天能》終於上映，因為早前疫情「餓」很久的影迷，紛紛趕緊買飛入場觀看。 當中十頭身長腿美女主角伊麗莎白迪碧琪(Elizabeth Debicki)，絕對是電影一大看點，但原來她小時候曾經因身高自卑，而導演路蘭更一度拒用她演出Kat這角色。

十頭身美女伊麗莎白迪碧琪(Elizabeth Debicki)是《天能》其中一大看點。（《天能》劇照）

《TENET天能》上映前後已在全球掀起熱潮，燒腦的劇情更吸引影迷一看再看，當中現年30歲的女主角伊麗莎白迪碧琪，為整部戲生色不少，憑191cm傲人的身高、標緻的五官加上古典優雅的氣質，獲不少觀眾注意，人氣急升。

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有網民甚至指後悔在《TENET天能》才留意到這位演員，其實伊麗莎白迪碧琪在2013年憑電影《大亨小傳》贏得澳洲影視藝術學院獎最佳女配角，她也拍過不同類型的作品，《特務型戰》、《銀河守護隊2》、《珠峰浩劫》、《剋·寡婦》等，更將會於《王冠》飾演下一任戴妃。

（elizabethdebickinators/IG圖片）

曾經因為身高而很困擾



擁有十頭身的伊麗莎白迪碧琪，可說是天生的衣架，她父母都是芭蕾舞者，從小就對芭蕾舞感興趣，接受舞者的訓練，但直到她16歲的時候，卻礙於長得太高而無法成為芭蕾舞舞者，後來轉向現代舞發展，又轉讀演藝學校磨練演技，成為演員。

拍埋荷里活多位大星都係超高：

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「高中時希望自己長得矮一點」



伊麗莎白迪碧琪就算穿起平底鞋，與其他演員合照時，甚至對比起高大的男星，她都是高出一大截。身高對她來說也曾成為困擾，她透露小時候就讀高中時，希望自己長得矮一點，她甚至會故意寒背，希望自己的身高不要太突出。

但伊麗莎白的媽媽一發現她駝背，就會用力拍她，現在看來伊麗莎白迪碧琪每次現身都腰背挺直，相當有自信。

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伊麗莎白不是導演路蘭的首選



有網民大讚伊麗莎白這位長腿大美人勁搶鏡，簡直是頸以下都是腿，加上她在《TENET天能》的角色很關鍵，絕對是一大看點。

但原來伊麗莎白迪碧琪起初並不是導演路蘭的首選，因為路蘭誤以為她是美國人，不符合角色形象，但路蘭的專屬的製作人兼老婆Emma Thomas就極力推薦伊麗莎白。Emma指出伊麗莎白是澳洲人，也落力說服路蘭要看伊麗莎白在《剋·寡婦》（Widows）的演出。路蘭後來看遍了伊麗莎白過往的演出，加上她試鏡時自信的表現，才決定起用伊麗莎白讓她演Kat這個角色。