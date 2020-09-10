【TENET天能｜訪問】路蘭親解靈感來源　「跟主角一同感受它」

全球影迷引頸以待，由基斯杜化路蘭執導的《TENET天能》終於在香港上映。早前導演率領尊大衛華盛頓及伊麗莎白迪碧琪，接受《香港01》視像訪問，大談電影的細節。

基斯杜化路蘭早前接受訪問時談到《TENET天能》的靈感來源，原來這個理念在導演的腦海中醞釀長達十年。（IMDb 圖片）

基斯杜化路蘭醞釀十年大計 帶觀眾重回占士邦大型動作場面

相信許多影迷都想了解《TENET天能》的靈感來源，原來一切來自十年前的一個有趣想法。導演基斯杜化路蘭解釋：「《TENET天能》有兩個重要的靈感來源，其中一個理念來自一把槍如何從牆身吸走一粒子彈（即戲中的逆轉子彈），這個想法在我腦海中有十年。我曾經在《凶心人》中透過象徵式的方法闡述過，但今次希望能在《TENET天能》，透過主角的處理方式真實地呈現出來。」

導演路蘭希望以一個全新的方式讓讓觀眾了解動作電影。（IMDb 圖片）

除了這個有趣的概念外，導演路蘭希望帶觀眾回到占士邦電影的經典旅程：「當我仍時小孩的時候，我在大銀幕上看到超大規劃的占士邦動作電影，於是我希望把這大規劃的娛樂，而透過科學化元素的概念，可以呈現一個全新的方式給觀眾。」所以從電影可以見到，導演路蘭的瘋狂汽車追逐場面、打鬥場面及飛機撞毀場面，都有精心設計：「我的願望是帶觀眾以一個全新的方式去了解動作電影，希望能讓電影變得更緊張刺激。」

一粒逆轉子彈成為電影的主題，真的不得不佩服導演的想像力。（IMDb 圖片）

除此之外，導演路蘭又解釋為何他對於時間這麼著迷。他稱：「我們可以感覺到它，但我們卻不能夠解釋它。」所以今次導演路蘭透過電影的鏡頭呈現時間：「特別是視覺效果，透過電影倒像的視覺，我們可以從字面上了解時間，並允許我們探索不同範疇的時間。」

尊大衛華盛頓認為他的角色就是觀眾的角度，帶領大家享受電影的過程。（《TENET天能》劇照）

導演呼籲觀眾只需跟「主角」同步享受過程

另外，導演又提到，《TENET天能》其實是一部娛樂電影，觀眾不需要理解它：「我們與主角一同成長，主角也正在學習，我們與他一起學習。所以只需要坐下來享受這旅程，與主角一起去了解這個世界。」而身為男主角的尊大衛華盛頓都認為，主角就是代表觀眾：「我們對角色的背景故事認知不深，對我而言，主角這角色就是代表觀眾。」

雖然好難忍口，但伊麗莎白迪碧琪認為一切都是值得的。（IMDb 圖片）

最後對於劇本的了解，尊大衛華盛頓及伊麗莎白迪碧琪都慶幸可以反覆閱讀，從而增強了解。前者表示，他合共花了4小時觀看。他又笑指，在看劇本時，發現自己的角色只叫做「主角」，初時以為是一位旁白；至於伊麗莎白迪碧琪，她被談到是否有嚴格的規矩防劇透時，她表示不向外向劇透其實是不明文的規定，特別是一部「非普通」的電影：「這是正常的，當你了解這電影，及這電影會如何讓你震驚時，最好的欣賞方法就是甚麼都不知道。」雖然她認為好難忍口，但這是非常值得的：「一齊體驗導演的夢想！」