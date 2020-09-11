TENET天能｜入場前必讀8大要角背景　兩位配角先係關鍵人物？

科幻動作諜報片《TENET天能》（TENET）由大導基斯杜化路蘭編劇和執導，主演包括約翰大衛華盛頓（John David Washington）、羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）、伊莉莎白迪碧琪（Elizabeth Debicki）、蒂普卡柏迪亞（Dimple Kapadia）、米高堅（Michael Caine）和簡尼夫班納（Kenneth Branagh），《TENET天能》今日（10日）上映，觀眾早已知道電影將會貫徹導演路蘭的作風，繼續大玩時序、繼續燒腦，入場前可以先搞清戲中人物角色關係。

《天能TENET》由約翰大衛華盛頓及羅拔柏迪臣主演。（《天能TENET》劇照）

~~ 慎入︰以下內容含少量劇透 ~~

《TENET天能》中主要角色分別有約翰大衛華盛頓的「主角」，這位CIA要員從頭到尾都沒有名字、羅拔柏迪臣所演的尼爾、伊莉莎白迪碧琪所演的凱特以及簡尼夫班納所演的薩托。

約翰大衛華盛頓在戲中替CIA工作，在戲中並未有名字。《TENET天能》。

約翰大衛華盛頓

約翰大衛華盛頓在戲中替CIA工作，在一次行動中計被捕且受到酷刑，要脅他洩露機密情報因此而險些喪命，但他堅決不透露任何情報……然後輾轉獲悉「TENET」一詞的意思，意味着可以「打開許多道門，既有正確的門時也會打開錯誤的門」。經過一翻追查後，他才在一位科學家蘿拉（克蕾曼絲波西 飾）口中得知，眾人正在力阻第3次世界大戰的發生，而世界上擁有順時序以及逆時序發生的事物，但究竟他在追尋甚麼和守護甚麼呢？

羅拔柏迪臣在《天能TENET》中的角色同樣重要。（電影劇照）

羅拔柏迪臣

羅拔柏迪臣在戲中將會中途加入幫助約翰大衛華盛頓，兩人似是擁有其同目的的好隊友，不過初時約翰大衛華盛頓對他抱有懷疑態度，因為他突如其來的出現，又似是知道很多事情卻又不跟約翰大衛華盛頓透露，究竟他從何而來就先不劇透太多，需要等觀眾睇戲後慢慢發掘。

不過預告中都有講到，戲中炸毀飛機的橋段正是尼爾向約翰大衛華盛頓提出，場面極為震撼。

伊莉莎白迪碧琪都有涉及在約翰大衛華盛頓和羅拔柏迪臣的行動中。（電影劇照）

伊莉莎白迪碧琪

約翰大衛華盛頓透過特別的途徑「偶遇」女主角伊莉莎白迪碧琪，但一切都是為了接近她的丈夫簡尼夫班納，事實上伊莉莎白迪碧琪跟簡尼夫班納的夫妻關係早已有名無實，她只是為了兒子才留在丈夫身邊，至於一位貴婦又如何能影響到約翰大衛華盛頓和羅拔柏迪臣的行動呢？

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