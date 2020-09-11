TENET天能｜《哈利波特》3位戰友15年後重聚　呢位教授變臉演惡人

荷里活大導基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）新作《TENET天能》，終於在香港上映，觀眾期待已久，不少場次已經爆滿。 戲中的燒腦劇情，主角們的演技是最大看點，不知道影迷們又有否發現片中幾位演員都拍過《哈利波特》，多年後在《TENET天能》的時空重聚，相當有淵源。

羅拔柏迪臣在《天能TENET》的演出，非常搶鏡。（電影劇照）

大家都喜愛西追

對於《TENET天能》的主演羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）曾經在《哈利波特》演過「西追」（Cedric Diggory），雖然當時戲份不多，但大家應該都有些印象。

羅拔柏迪臣在2005年的《哈利波特：火盃的考驗》登場，他與哈利一起代表霍格華茲參加三巫鬥法大賽，過程中二人互相幫助，「西追」與妙麗也有些戲份。可惜他出現一集就因為佛地魔命令，受索命咒殺害了。

女科學家係拍過《哈利波特》花兒



而其實在《TENET天能》還有其他演員都拍過《哈利波特》，大家可能走漏眼的就有在《TENET天能》演出科學家「Barbara」的法國女星Clémence Poésy。

她在新戲中向男主角尊大衛華盛頓（John David Washington）解釋何謂「反向技術」，看戲時有沒有覺得熟口熟面？

法國女星Clémence Poésy在《TENET天能》演出科學家「Barbara」，向男主角尊大衛華盛頓（John David Washington）解釋何謂「反向技術」。（《TENET天能》劇照）

其實她曾在《哈利波特》系列中演出「花兒」一角，今次同樣有份拍《TENET天能》，相信為影迷帶來不少驚喜。飾演「花兒」的Clémence Poésy與羅拔柏迪臣一樣是在《哈利波特：火盃的考驗》登場，相隔15年後在《TENET天能》的時空重聚。

「花兒」是法國波巴洞魔法學校的學生，她當時來到霍格華茲參加大賽，起初態度傲慢，但後來在人魚湖時，哈利救了「花兒」的妹妹「佳兒」，令「花兒」另眼相看，後來更與榮恩的大哥比爾衛斯理結婚，在《哈利波特：死神的聖物》的上下集，「花兒」也有回歸。

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原來佢係《哈利波特》個自戀教授



《TENET天能》的大反派「Andrei Sator」由簡尼夫班納（Kenneth Branagh）飾演，其實他也曾拍過《哈利波特》，他在《哈利波特：消失的密室》首次登場，飾演老師「吉德羅洛哈」（Gilderoy Lockhart）。

他是哈利波特二年級的黑魔法防禦術課的老師，個性自戀又貪慕虛榮，表面上是個作家，實際上濫用記憶咒，從當事人口中套出冒險事情始末後對其施咒遺忘，再將功績據為己有。

《TENET天能》的大反派「Andrei Sator」由簡尼夫班納（Kenneth Branagh）飾演。（《TENET天能》劇照）

「吉德羅洛哈」在《哈利波特：消失的密室》初登場時，哈利是在斜角巷的華書店望見「吉德羅洛哈」在舉辦簽書會，當時正在宣傳新書的吉德羅便順勢將哈利拉來身邊，讓在旁的報章雜誌記者拍攝兩人的合照。

其中一幕講到哈利於魁地奇比賽時，手腕受傷骨折，「吉德羅洛哈」試圖幫忙治療哈利的手，但卻令哈利的手臂骨頭消失。事後哈利要被送到醫務室，飲用龐芮夫人提供的增骨藥劑，手臂才恢復原狀。在課堂上「吉德羅洛哈」為實地教學而釋放籠裏的小精靈，但卻未能壓制牠們，令班上陷入一場混亂，與他在《TENET天能》的形象有極大反差。