TENET天能｜歌劇院恐襲取材真案件　挾850名觀眾39恐佈份子被擊斃

由基斯杜化路蘭執導的《TENET天能》上映前後已掀起關注，睇完戲的觀眾都希望與朋友討論燒腦劇情，研究一下自己到底有冇走漏眼看少某些細節。 電影每段都隱藏不少關鍵線索及意義，一開場在歌劇院進行爆破任務的那幕，氣氛已經很緊湊，其實都被指是取材自18年前一單真實事件。

《TENET天能》是近期最熾熱的話題，燒腦劇情吸引觀眾一看再看，無論大家是否能明白當中每段細節或者片中牽涉的物理學、時間概念等理論，但如果能把自己置身其中，「別試著了解它，而是去感受它」，相信已經會覺得很享受。

《TENET天能》是最近最熾熱的話題，燒腦劇情更吸引觀眾一看再看。（電影劇照）

電影一開場在基輔歌劇院，講述主角執行爆破任務，情節已經很緊張，現實中這場戲是在愛沙尼亞首都塔林拍攝的。

據知，實際的拍攝地點是在林納哈爾直升機場，這座林納哈爾大會堂是前蘇聯廢棄的場所，在1980年的莫斯科奧運建造。

+ 6 + 6 + 6

取材自真實恐襲事件



大會堂已廢棄很多年，今次為了拍戲團隊花了很大筆錢才將內部修理好，變成片中大家所見的豪華歌劇院。

有指這場戲其實是取材自真實事件，在2002年10月發生一單震撼全球的「莫斯科歌劇院脅持事件」，當時有40多個車臣共和國的綁匪，闖入了莫斯科東南區「莫斯科軸承廠文化宮大樓劇院」（House of Culture (DK) of State Ball-Bearing Plant）。

+ 8 + 8 + 8

以合成類鴉片藥物攻入劇院



當時40多名綁匪在劇院狹持超過850個觀眾做人質，他們要求俄羅斯軍隊撤出車臣共和國。經過三天的對峙，俄羅斯特種部隊決定透過劇院的通風系統，以「芬太尼」（Fentanyl）麻醉表演廳內的所有人包括綁匪，之後全隊攻入劇院。

特種部隊最後擊斃了39名恐怖分子，部分人逃離或被擒獲。大部分人質獲救，但至少有129個人質，因為吸入過多「芬太尼」而產生不良反應後死亡。



「芬太尼」是一種強效的、類鴉片止痛劑，屬於合成類鴉片藥物，其止痛功效強大，功效比嗎啡強50至100倍。芬太尼屬危險藥物，美國緝毒局（DEA）指出就算攝入低至0.25毫克的劑量，芬太尼亦足以致命。