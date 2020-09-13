最強抖音網紅升呢做荷里活電影女主角　翻拍90年代經典愛情片

早前《福布斯》（Forbes）雜誌公布最高收入的抖音App網紅為來自美國的20歲美少女Addison Rae，去年靠抖音勁賺500萬美元（約3900萬港元），其帳戶擁有逾6000萬名粉絲，為抖音第二最多追隨者的個人平台。

抖音不止為Addison Rae帶來名與利，更讓她成為荷里活電影女主角，近日片商宣佈翻拍1999年上映的經典校園愛情片《忽然愛上你》（She’s All That），並落實由Addison Rae主演，證明抖音商機無限。

Addison Rae的抖音帳戶擁有逾6000萬名追隨者，視頻Like數高達37億，讓她成為抖音最賺錢網紅。（網上截圖）

Addison Rae於2019年7月才開始使用抖音，3個月內就吸納過百萬追隨者，一年內就成為全球最高人氣的抖音網紅，在大學主修體育廣播、本來志願成為體育主播的她，改變初衷專心發展抖音及演藝事業。今年初先簽將經理人公司，之後獲得跟各大品牌合作的機會，人氣亦隨之而暴增。

年輕、貌美、身材正的Addison Rae，在抖音上載很普通的唱歌跳舞片，閒閒地都有過千萬點擊率。（IG圖片）

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《忽然愛上你》成本不到1000萬美元，卻大賺過億美元票房，更成為校園愛情電影的經典。（劇照）

近日有媒體報導，相隔21年後片商確定翻拍《忽然愛上你》，並取名《He's All That》，上集劇情講述靚仔男主角將醜小鴨女主角變成天鵝，續集就調返轉，Addison Rae飾演的人氣美女負責改造一名醜男，隨後發展出浪漫愛情故事。Addison Rae受訪表示能夠成為電影女主角就如夢想成真，仲話《忽然愛上你》是她最愛的電影。