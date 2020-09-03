日本Youtuber一年激減150磅變彭于晏　影片點擊率破千萬

講起彭于晏，大家都會諗起他的6嚿腹肌，在《翻滾吧！阿信》、《激戰》及《邪不壓正》等電影展露出完美身型，加上無死角靚仔樣，成為這一代男神級代表人物。日本有位300磅Youtuber用上1年時間減去一半體重，瘦身成功後意外地與彭于晏撞樣，由肥佬變男神，究竟減肥經歷有幾艱辛呢？

有誰想過300磅的Ruibosu有日會變成彭于晏？（影片截圖）

這位名叫「Ruibosu」（ルイボス）的Youtuber，由去年5月起分享減肥經歷，身高170cm的他，一開始體重高達137公斤（約301磅），體脂為42.9%，嚴重超標。接下來的日子靠最普通的方法—飲食及運動減磅，3個月後已成功減去60磅，體脂下降了近10%，效果相當明顯。

點擊下圖睇減肥過程

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跟很多減肥人士一樣，Ruibosu亦經歷過平台期，有段日子體重無法下降，但他沒有放棄，堅持每日健身，不段拍片紀錄減肥過程，體重越來越輕，影片點擊率就越來越高。一年過後，Ruibosu成功減去150磅，是他原來的一半體重，體脂降到18.6%，腹肌都出晒嚟。變瘦後的他，竟然與彭于晏有幾分相似，意外地紅到去其他亞洲地區。

減肥真係有整容效果。（Twitter圖片）

減肥為Ruibosu找回健康，亦重拾自信，見他在鏡頭前自豪地展示肌肉及Chok，相信會成為很多減肥人士的借鑑！