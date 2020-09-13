葉念琛版《唐伯虎》橫店開鏡　孫耀威主演有位經典演員回歸

1993年上映的《唐伯虎點秋香》相信是最受歡迎的港產片之一，周星馳亦成為大銀幕上最經典的風流才子唐伯虎，相隔多年後出現的《唐伯虎點秋香2之四大才子》及《唐伯虎點秋香2019》，分別由黃曉明及陳浩民飾演唐伯虎，但始終不及星爺版本。

來到2020年，導演葉念琛亦開拍《唐伯虎》電影，並由孫耀威擔正，不過劇情竟非點秋香，睇片名《唐伯虎之偷天換日》，唔通才子變特務？

孫耀威飾演新一代唐伯虎。（微博圖片）

《唐伯虎之偷天換日》於本月11日在橫店影城開鏡，導演葉念琛與飾演唐伯虎的孫耀威與劇組一起進行拜神儀式，期間有粉絲專程到場向孫耀威送花打氣。當日仲有位演員現身帶來驚喜，就是在《唐伯虎點秋香》中飾演華太師兒子華文的「細龜」黃一山。據悉他在《唐伯虎之偷天換日》中扮演皇帝，終於可以伸直腰骨做人。

「細龜」黃一山（右）飾演皇帝，但影迷應該比較懷念他演繹的華文。（微博圖片）

粉絲專程送花到場為孫耀威打氣。（微博圖片）

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另外有指吳啟華亦有參演，飾演四大才子之一的祝枝山，但開鏡當日未見他現身。目前未有電影的故事大綱，但明顯跟秋香與追女仔無關，角色列表上出現新科狀元宋安、閩南王馮達及婢女桃九等新角色，估計閩南王借用婢女的美色引皇帝中計，目的為謀朝篡位，喜劇變成宮鬥劇。