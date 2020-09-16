麥路人｜萬梓良演痴情老伯演技大爆發　為角色刻意停藥拼命演出

由黃慶勳執導，郭富城及楊千嬅主演的《麥路人》將於星期四（17日）上映，近年減少影視演出的實力派演員萬梓良，在戲中飾演「等伯」痴情漢。只是看到部分片段，已感受到萬子如何演技大爆發，但看到幕後花絮，他私下在片場卻非常活潑，反差很大。

由黃慶勳執導，郭富城及楊千嬅主演的《麥路人》將於星期四（17日）上映，（《麥路人》劇照）

現年63歲的萬梓良，近年因為身體的關係，大大減產，萬子因為患上糖尿病，身型暴肥，加上痛風、膽固醇高等病痛，令他少有在幕前演出。

萬子今次相隔30年再與城城合作拍《麥路人》，看見他在戲中飾演「等伯」，更刻意停藥演出。

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從部分電影片段可見，萬子演技大爆發，觀眾會感受到這個角色，面對老婆的離開，他痴心的守候對方，執念地等侯她回來，更崩潰地說：「我老婆沒有死。」完全感受到他的撕心裂肺。

萬子過往演過很多霸氣大哥的角色，今次飾演痴情老伯，大有發揮他在戲中飾演「等伯」，據知他今次更刻意停藥演出。(影片截圖)

萬子過往演過很多霸氣大哥的角色，今次飾演痴情老伯，也發揮得淋漓盡致，盡顯老戲骨演出的功力。但在幕後花絮中又見到萬子私下非常可愛，在片場很調皮、活潑。