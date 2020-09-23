【TENET天能】一張圖看懂大導演拍攝手法！5條線解釋路蘭時間哲學

英國大導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）全新諜報大片《TENET天能》上映之後迅速在全球掀起一波觀影熱潮，導演路蘭甚至親錄影片謝票。不過許多走出電影院後的影迷也哀鴻遍野：「我剛到底看了什麼？可以逆行回去再看一次嗎？！」現在就有一位國外設計師Behzad Nohoseini以精簡的圖解，來解析大家熟知的荷李活導演的拍攝手法，巧思不禁令人莞爾一笑。

↓↓↓5條線解釋路蘭時間哲學！點圖看Behzad Nohoseini圖解大導演拍攝手法↓↓↓

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最後不能錯過Behzad Nohoseini製作的幽「一張圖理解《權力遊戲》全八季」，透過書寫的字體可以明確感受出這位設計師在諷刺權力遊戲最終幾季虎頭蛇尾，尤其是第八季大結局真的是慘不忍睹，成為了一個時代的心情創傷。

透過書寫的字體可以明確感受出這位設計師在諷刺權力遊戲最終幾季虎頭蛇尾。（IG@behzad.nohoseini）

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