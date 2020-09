《天能》CG鏡頭仲少過《小婦人》？導演：可能係史上最難剪接電影

《TENET天能》是一部非常「燒腦」的電影,涉及到量子力學、逆轉時空等,剪接難度可想而知。導演基斯杜化路蘭(Christopher Nolan)近日接受外媒ICG Magazine採訪時候也透露,他曾「提醒」剪接師Jennifer Lame,這可能是史上剪接難度最高的電影。

「很高興能和她首次合作。當她剛來的時候,我就和她開玩笑說,這可能對於任何一個剪接師來說,都是最難剪接的一部電影——我不確定她現在對此有沒有異議(笑)。把時間在不同方向上的運行都展現出來,意味著要超越頁面上的內容。執行的過程依靠成功的視覺翻譯。」路蘭說道。

Jennifer Lame此前是諾亞波拜克(Noah Baumbach)的御用剪接師,二人合作過《婚姻故事 Marriage Story》、《邁耶羅維茨的故事 The Meyerowitz Stories》、《紐約新鮮人Mistress America》、《玩轉四字頭 While We're Young》、《凡事哈 Francis Ha》等多部作品。另外Jennifer Lame還是口碑恐怖片《宿怨 Hereditary》、以及《情繫海邊之城 Manchester by the Sea》的剪接師。

Jennifer Lame此前是導演諾亞波拜克的御用剪接師,《天能》卻是她生涯以來首部大製作(GettyImages)

《天能》是Jennifer Lame和路蘭的首次合作,也是她參與的首部大製作。另外,「實拍狂魔」路蘭在《天能》這部作品中依舊延續著他的風格,路蘭在採訪中講到:「這部電影有著宏大的視效,但我們的 VFX鏡頭可能比大多數浪漫喜劇都要少。」

如《小婦人 Little Women》的特效鏡頭都達到了500個。據Jennifer估計,《天能》最終剪接版本中,視覺特效鏡頭可能不夠300個。這個數字即使以路蘭的標準來看也是很低的:《蝙蝠俠:俠影之謎 Batman Begins》有620個視覺特效鏡頭、《潛行凶間 Inception》有約500個視覺特效鏡頭,《蝙蝠俠:夜神起義 The Dark Knight Rises》大約450個視覺特效鏡頭。

連文藝劇情片《小婦人》的CG特效鏡頭都可能比《天能》多出一倍(《小婦人》劇照)

取而代之地,路蘭在《天能》中用了大量的實景拍攝,比如為了拍攝第二款預告最後的爆炸畫面,真的用了一家747大型噴氣式客機撞進了大樓裡,並表示:「購買一架真正大小的飛機、並在真正的攝影機前面拍攝,比建造微型模型或走CG路線更有效率。」

導演路蘭直接把真飛機撞毀。(影片擷圖)

【本文獲「時光網」授權轉載。】