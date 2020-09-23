【陰屍路】劇中首位登場的小女孩喪屍　童星進化成20歲美少女

受新冠肺炎疫情影響，美劇《陰屍路》（Walking Dead）第十季延至今年十月才播出，有消息指，因劇集迎來最後一季，劇中首位登場的小女孩喪屍將會回歸演出，但10年前的還是小女孩的她已進化成美少女，不少影迷大感驚喜。

Addy Miller於第一季的演出令人留下深刻印象。（劇照）

當年劇中她被男主角Andrew Lincoln（右）一槍打死。（Twitter圖片）

現年20歲的Addy Miller，於2010年播出的第一季中，飾演首位登場的喪屍，雖然造型相當可怕，但其嬌滴滴的模樣又幾可愛，就算只演了一集，反差萌卻令劇迷留下深刻印象。相隔7年後，Addy Miller曾回歸飾演在油站出現路人，而最近就消息指Addy Miller或會在最後一季中再次出現，事緣她在社交網站上回應劇迷說很懷念她在第一季的演出時，她竟然回答：「幻想我在最後一季都會出現」，似乎在賣關子。

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其實除了《陰屍路》外，多年來Addy Miller演出了40部影視作品，升上高中後就明顯減產，似乎要專心學業。現在已亭亭玉立的她，外貌與身材都相當出色，大有條件在荷里活發展。