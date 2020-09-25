《天才少女福爾摩斯》爛番茄92%好評　懸疑不足卻獲影評人激讚？

Netflix全新原創電影《天才少女福爾摩斯》（Enola Holmes）集結荷李活當紅明星，由《怪奇物語》爆紅女星Millie Bobby Brown擔正，以燒腦又不失幽默的方式講述福爾摩斯偵探家族的故事。

獲得爛番茄指數新鮮度92%，本片以福爾摩斯的小妹艾諾拉（Millie Bobby Brown飾）作為主角，描述她在母親離奇失蹤後，多年未見的兩位哥哥現身，打算把她送往寄宿學校，要求她學著當個優雅的淑女。

《天才少女福爾摩斯》獲得爛番茄指數新鮮度92%（截圖）

但小妹的機智程度可一點也不輸給兩個哥哥，不僅逃出學校，還循著母親留下的神秘線索，前往倫敦找出真相。不料途中無端捲入一場侯爵失蹤案，還差點惹來殺身之禍。

米莉芭比布朗形容《天才少女福爾摩斯》是部成長故事，它帶著觀眾看艾諾拉如何找尋自我：「她是誰？艾諾拉福爾摩斯是誰？她為了什麼而奮鬥？而什麼又是她所深信不疑的？她很有自信，但同時卻也如此天真，不知道自己的未來是什麼模樣，就像每個青少年在他們人生中的這個時刻一樣。」

雖然艾諾拉缺乏街頭的歷練，但她善用母親教她的非正統課程（包括武術），在大城市中找到前進的道路。

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對於武術，從來沒有拍過如此大量動作戲碼的米莉芭比布朗表示：「我百分之百是想親自上陣去做所有的特技動作。」不願讓自己拍攝過程中只做一些簡單輕鬆的動作。

為了片中打鬥，她訓練了將近兩個月，在拍攝時難受的是她必須穿著讓人行動不易的古裝進行，不僅要練習如何在穿著束腰洋裝時好好呼吸，還要盡力在穿好一層層衣物的情況下，把訓練有素的動作展現出來。

現年16歲的她此次不僅擔任主演，更與姊姊一同擔任製作人。她在讀到Nancy Springer撰寫的同名系列小說時深深著迷：「我當時就知道我想要把它拍成電影。我知道我想要參與創作端的事情，這部片就好像是我的寶貝孩子一樣。」

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最後，她提起片中帶著正向和幽默的元素，但核心是聚焦在平等的主題：「電影中他們叫艾諾拉是個『野孩子』，但實際上，她只是努力爭取自己該有的權益。」最後幽默補上一句：「這部片是由這些相當傳統的男性及這些狂熱的女性們所組成的。」

本片卡司包括《獵魔士》Henry Cavill飾演聰明絕頂的福爾摩斯；《我就要你好好的》Sam Claflin飾演嚴肅大哥邁克羅夫特以及《王冠》Helena Bonham Carter飾演三人的母親。

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