里安納度、羅拔唐尼齊簽APPLE TV+？Netflix Disney+混戰劇迷有福

在新冠肺炎衝擊下，戲院面臨存亡之秋，影音串流平台則正熱門。APPLE TV+一改開張之初的佛系策略，重金拿下里安納度狄卡比奧 ( Leonardo DiCaprio）與馬田史高西斯（Martin Scorsese）的新電影，又談妥羅拔唐尼（Robert John Downey Jr.）製作新劇，網羅各大巨星。「一哥」Netflix則據稱想打造自己的哈利波特或是星球大戰，後勢值得關注。

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影音串流平台在疫情期間成為多數人的娛樂來源，重要性與日俱增，也成了百業蕭條下極少數正在蓬勃發展的當紅產業。雖然Netflix氣勢遙遙領先，但去年11月才推出的Disney+迅速累積6000萬訂戶，後勢看好。

與Disney+幾乎同時期登場的APPLE TV+，本來堅持走自己的路，專注在新題材的開發，不太搶知名大IP，經過8個多月後，發現大IP或紅牌巨星仍是吸引觀眾的最大誘因。今年7月上旬，APPLE TV+獨家推出湯漢斯（Tom Hanks）主演、本來預計在戲院上映的《雷霆戰艦 Greyhound》，得到不錯的迴響，由美國隊長基斯伊雲斯 （Chris Evans）自製自演的劇集《捍衛雅各 Defending Jacob》也有理想成績，讓APPLE TV+決心繼續招手其他大牌。

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根據歐美報導，里安納度的製作公司已和APPLE TV+簽下第一手合作約，往後該製作公司的戲，APPLE都能夠優先擁有，APPLE TV+也取得里安納度和羅拔迪尼路、馬田史高西斯合作的新電影版權。除此之外，APPLE TV+近期又簽下羅拔唐尼製作公司要籌拍的新影集，描述一位加拿大警探在偵辦多年懸案時引發的一連串風波，他不排除在戲裡扮演其中一位配角。

雖然羅拔唐尼在APPLE TV+有戲要做，但一如大多數兼任製作人的A級紅星，不一定會只專注在一家平台，往往每一家都有合作關係，羅拔唐尼另有在HBO做的「新梅森探案」和一齣在Netflix的新戲，像里安納度這樣與APPLE TV+簽定優先合約的例子稍微少一些。

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