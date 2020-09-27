【拆彈專家2】第二波預告曝光　劉德華：很滿足呈現另一個劉德華

邱禮濤執導、劉德華與劉青雲主演的《拆彈專家2》今日（27日）公開新預告，劉德華飾演的「潘乘風」亦正亦邪，比上一集的熱血警察更多內心戲、更複雜，難怪他表示：「這一次，也呈現了另外的一個『劉德華』」。

劉德華的角色亦正亦邪。（預告截圖）

新預告進一步揭開幾位主角的神秘面紗，劉德華飾演的潘乘風曾經是拆彈專家，一次爆炸案後變成冷血重犯，他坦言是次演出很滿足：「得到這個角色，很開心很滿足，第一集的角色（章在山）比較直接，浮動不會那麼大。但是這一集的潘乘風，波動很大，表演上面需要更大的張力和配合。這一次，也呈現了另外的一個『劉德華』。」

今集角色複雜好多。（預告截圖）

《拆彈專家2》講述香港發生連環爆炸案，全城人心惶惶。前拆彈專家潘乘風（劉德華飾）昏迷於案發現場，被警方列為頭號嫌疑犯，懷疑他跟邪惡組織“復生會”有密切聯繫。甦醒後的潘乘風，面對警方施壓式的盤問和牢獄之災，決定逃走親自查明真相。在孤立無援的絕路上，潘乘風找他的戰友拆彈專家董卓文（劉青雲飾）協助，但由於二人陷入黑白不明的矛盾狀況，董卓文必須在公私之間作出抉擇;基於出生入死的友情，他決定向摯友伸出援手。

由老友變成敵人，相信故事好有張力。（預告截圖）

同時，潘乘風前女友龐玲（倪妮飾），現為反恐特勤隊總督察，急於查出連環爆炸案的幕後黑手，以確保市民安全，她說服潘乘風接觸”復生會”，追查這神秘組織的下一步恐襲計劃，以證明他的清白。然而，令潘乘風最意想不到的，竟是揭破真相就如拆除炸彈般危險艱鉅，在爭分奪秒中隨時送命……