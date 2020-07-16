戲院重開無期｜轉戰網上放映止蝕　傳《拆彈專家2》等排隊搵買家

COVID-19新型冠狀病毒肺炎肆虐全球，香港疫情再度爆發，確診人數回升。早前政府宣布再度關閉全港戲院，而中國戲院暫仍未有重開消息。在這環境下，迫使不少電影發行商放棄在戲院放映，改與影視串流平台洽談，希望把電影改在網上播放。有指抖音、愛奇藝、騰訊及優酷等四家中國影視串流平台提高了播映權的價錢及分紅比例；而據了解，在全球擁有1.83億付費會員的Netflix也加入爭購華語電影。

Netflix近年推出多部華語電影及影集。（官方圖片）

在今年4月，由周顯揚執導；韓庚主演的《我們永不言棄》因應中國戲院暫停開放，電影發行商寰亞把電影賣給愛奇藝影視串流平台作優先播放。當時電影部負責人莊澄表示《我們永不言棄》賣給愛奇藝播映的價錢不俗。至於旗下的《阿索的故事》、《麥路人》及《七人樂隊》會否都在網上平台播放則暫時仍沒有消息。

由郭富城主演的《麥路人》曾在去年12月舉行優先場。（《麥路人》劇照）

除此之外，由邱禮濤執導；劉德華、劉青雲及倪妮主演的《拆彈專家2》會否放棄在傳統戲院上映呢？日前寰宇老闆林小明向傳媒表示如果影視平台出價理想，或會考慮把電影放映權售予影視串流平台。其實近年有多部中港合拍大製作已拍竣，等待上畫，奈何疫情反覆令戲院重開無望，甚至出現倒閉潮，有消息指內地過萬間戲院將會有超過6000間結業。如果屬實，屆時就算重開戲院，票房收益都會大打折扣，與其最終票房都會失利收場，眾片商都密謀改以向網上串流平台招手，希望盡早賣到好價錢。

14部大製作電影排隊等上映！

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其實在今年1月尾，由徐崢自導自演的《囧媽》以6.3億人民幣賣給抖音。當時近乎全中國電影業者炮轟他這個做法，直斥他這做法為「全國影院帶來重大損失」。另外，由甄子丹主演的《肥龍過江》之後都有仿傚《囧媽》的做法，將電影從戲院撤檔，改由騰訊愛奇藝聯合獨播。而日前由