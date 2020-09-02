拆彈專家2｜消失的編劇終被正視　電影FB專頁重現幕後人員名單

劉德華、劉青雲時隔17年再合作、投資金額接近三億的電影《拆彈專家2》去年五月煞科後一直沒有上映的消息，早前於網上影視展終宣布鐵定年底上畫，更公開港版海報及預告片。自去年五月成立、一直為編劇爭取權益不遺餘力的香港編劇權益聯盟，早前就針對《拆彈專家2》的預告片及海報發文沒有出現編劇名字一事發文，希望電影業能增加對編劇的尊重，而事件亦得到回應，暫時在Facebook專頁及網上資料都加上編劇李敏一名。

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香港編劇權益聯盟在FB上寫道：「本年度核彈級壓軸之作《拆彈專家2》又再出現無論預告片到至今的海報、甚至宣傳專頁的帖文標籤埋客串演員都唔出編劇名嘅情況；知名如李敏均獲如此待遇，可想業內大批基層編劇狀況何其堪虞！」又表示對此狀況很是納悶：「點解電影公司總是忽略編劇？唔通呢部超級製作前期係靠監製、導演連同演員（甚至客串的演員）一齊喺現場連紙仔都唔使飛，即興創作拍攝而成？如果屬實，咁就真係核彈級震撼！」編劇權益聯盟嚴正譴責寰宇電影宣傳發行部的疏忽，又要求電影之後的所有宣傳物料（電影海報、預告、網絡宣傳文案等）必須列明編劇署名，指明「稿費、署名，基本權利，缺一不可！」

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翻看《拆彈專家2》早前的訪問，電影劇本花了不少心思創作、籌備近兩年。再翻看寰宇影片的FB專頁，原本的帖文寫上「一別三年英雄再臨，《拆彈專家2》年度壓軸」並標籤導演及一眾演員的名字，遭編劇權益聯盟點名後，則加上了頂級幕後班底名單，包括了編劇、美術總監、剪接等工作人員的名字，又更加上編劇李敏的標籤。電影海報為監製及主演的劉德華的單人海報，連名字也一人獨大放在電影名字之上，然後是導演邱禮濤及主演劉青雲、倪妮的名字。