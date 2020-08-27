前迪士尼女星靠十八禁Apps狂賺過千萬　計劃開戲分享成功關鍵

近期有個名為「OnlyFans」的社交程式盛行，由於容許用戶上載十八禁內容，網民必須向逐個用戶付費睇Post，一個月課金20美元（約155港元）。一向以作風開放見稱的前迪士尼女星Bella Thorne亦已加入這個程式，不出一星期就勁賺200萬美元（約1,550萬港元），成功開闢新財路。

Bella Thorne在18禁社交App「OnlyFans」開設帳戶，不出一星期吸引6萬多人付費追看，吸金200萬美元。（網上截圖）

OnlyFans於2016年上架，網民以月費方式收看所追隨的帳戶內容，截至今年5月，用戶數高達2400萬，付費7億2500萬美元收看45萬個帳戶的內容，由於沒有內容限制，程式內充斥裸露照片及影片，但亦有健身及音樂等內！。

Bella Thorne出名作風大膽，經常在IG分享性感照，早前又執導成人電影。（IG圖片）

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日前Bella Thorne亦設立帳戶，不過她未有上載十八禁內容，主要分享比堅尼照及生活照，不足一周都吸金200萬美元，相當誇張。她受訪表示，會將部份收入作慈善用途，亦籌備開拍一部有關OnlyFans的電影，「有什麼付出與得著？對用戶來說是怎樣一個平台呢？如何連繫到真實生活？有什麼好與壞的影響？最盡會做到點？它可以改變你的人生，只要你想的話」。