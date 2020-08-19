《花木蘭》迪士尼公開幕後花絮　導演：甄子丹揮劍快到我拍唔到

迪士尼（Disney）真人版電影《花木蘭》（Mulan）由中國女演員劉亦菲、李連杰、甄子丹、鞏俐等人主演，早前終於落實《花木蘭》會在其串流平台Disney+ 9月4日上架，沒有Disney+的地區將會在戲院上映，香港目前暫未有日子。近日迪士尼在官方頻道中公布了一連串有關《花木蘭》的幕後花絮，繼續為該戲造勢，似乎未有完全放棄這套「大片」。

導演Niki Caro一向都對劉亦菲讚不絕口。（影片擷圖）

在迪士尼最新公布的幕後特輯中，導演Niki Caro繼續大讚劉亦菲是位不可多得的演員，冇人能代替她，同時也公開了劉亦菲為在進行武術訓練的畫面，當中包括劍術、弓箭以及武打方面等等。

幕後花絮有不少劉亦菲訓練的片段。（影片擷圖）

一直以來Niki Caro對劉亦菲都讚不絕口，今次終於聽到她大讚甄子丹，她在訪問片段中表示：「其中我很喜歡的一幕是在拍攝甄子丹的武打戲份，唐將軍要在一大隊軍隊面前演示一段劍法，他揮劍的速度快到拍攝都拍不上，需要再多拍一次慢動作，我才看得清楚他的動作，他真的十分驚人！」相信接下來迪士尼仍會繼續公布有關《花木蘭》的相關影片，為上映做準備。

甄子丹快到連Niki Caro都話要補拍慢鏡。（影片擷圖）

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