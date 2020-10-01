《末世綠洲》影評｜非一般災難片　浩劫場面唔多點樣都做到零悶場

由謝拉畢拿 （Gerard Butler）主演的新戲《末世綠洲》（Greenland），一睇戲名就知道主角們要面對末日浩劫，拚命逃出生天。但意外地它沒有像傳統的災難片為大家帶來一幕幕浩大的場面，反而故事的真實感，所討論的人性才是最令觀眾深刻，在世界末日下誰才是你最想伴隨和依靠的人？

《末世綠洲》講述彗星「奇克」撞擊地球，其碎片將變成無數高溫殞石，於24小時內墜落各地，摧毀一切，造成令人類幾近滅絕的巨災。全球唯一可避過這場空前浩劫的，就只有位於北極圈的格陵蘭。

尊（謝拉畢拿 飾）與妻子愛麗（莫蓮娜芭卡琳 飾）分居，在災難面前他們一心只想帶兒子逃出生天。（《末世綠洲》劇照）

尊（謝拉畢拿 飾）與分居妻子愛麗（莫蓮娜芭卡琳 飾），跟所有人一樣，不管生存機會有多渺茫，仍只想帶著獨生子拚命逃往格陵蘭的庇護站。隨著地球進入最後倒數，致命危機分秒來襲，全球77億人口，誰才有「資格」登上這片綠洲？在末日來到之時，亂世又會發生多少荒謬的事？

末世災難片一直都是荷里活的熱門題材，但如果當《末世綠洲》是災難片去看，可能會有點失望，事關戲中最震撼、最激烈的彗星撞地球的畫面，在預告已經差不多出齊晒。片中沒有很多浩大的場面，反而是主角一家三口在亂世下失散、重遇再齊心逃離，在路上遇險，看盡人性百態的劇情反而更有張力，令觀眾感受更深。

片長兩個鐘，但劇情不會感覺冗長，文戲也沒有拖泥帶水。（《末世綠洲》劇照）

如果想看災難大場面，《末世綠洲》定必不能滿足你，不能期望它是《明日之後》（The Day After Tomorrow）帶給你大禍臨頭等震撼場面。但故事的設定有一個加分位，他們一家本來處於分裂的狀態，夫婦二人正面臨婚姻危機，兒子期望爸爸不要被媽媽趕走，電影開頭都花了少許篇幅說明一下他們的關係。

彗星殺到埋身，社會上部分人士獲特權前往庇護站避難。（《末世綠洲》劇照）

彗星殺到埋身，一家三口幸運地成為被選中的家庭，有特權前往庇護站避難。可是一家人卻被拒上機，在空軍基地失散，媽媽與孩子逃到藥房，但周圍都有人搶掠、持槍搗亂。劇情愈來愈緊湊，兩小時的片長，就算大場面欠奉，但都沒有悶場。

在大災難亂世下，一家三口見盡人性的醜惡，有人蠢到以為搶奪別人手上的手帶，就可以闖關登上救生機。為求自保，壞事做盡，妒忌別人獲選能避難，大打出手，也有人只求送走下一代，求人帶走自己的小孩，社會上也同時有人唯恐天下不夠亂。

在逃難的路上兩公婆重修舊好，發現在末日來到之時，心裡最想依靠的仍是對方。（《末世綠洲》劇照）

加分位是大家知道主角一家本身有問題，隨著末世迫近，在逃難的過程中，破裂的家庭正正令大家反思，在危難之下誰才是心底裡最關心和在乎的人。

兩公婆在逃難路上漸漸重新走在一起，帶著獨生子拚命逃往格陵蘭的庇護站，在亂世之下更深刻地點出「不要死去才懂珍惜」的老道理，但劇情恰到好處，又不會過分老套。

媽媽與孩子逃到藥房，但周圍都有人搶掠、持槍搗亂。（《末世綠洲》劇照）

尤其最後他們一家去到女主角爸爸的家集合，即使觀眾不認識這位老伯，但他們的互動，那幾句對白卻相當觸動到人心。女主角心裡當然希望爸爸一起逃走，認為一家人齊齊整整最重要。但活到老年的父親也有他的考量，他希望自己能留守，就算死都情願留在這片土地。不需要刻意地催淚，但絕對會讓人看得心酸。