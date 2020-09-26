《末世綠洲》影評：假如真的世界末日　平民百姓應該咩都唔知

《末世綠洲 Greenland》就好像忽然在這片疫情之中橫空出世的電影，上映前幾乎沒什麼宣傳，但是有男主角謝拉畢拿（Gerard Butler）加持及其作為一部末世災難片的條件下，相信還是有一定的基本票房。 末世災難片一直是荷李活電影不退潮流的一個題材，在近年天災人禍不斷、環境氣候反常及環保意識抬頭的情況下，末日災難似乎並不只是存在於影劇題材的話題，再加上《末世綠洲》並非以往那些末日災難片，強調大成本製作，讓觀眾看盡世界毀滅的炫麗場景，反倒比較著重劇情的發展，也讓這部《末世綠洲》在這個時刻出現，多了一分真實感。

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其本身的劇情開頭容易讓人回想起1998年的《末日救未來 Deep Impact》，在災難來襲之前，有個名為「克拉克」的彗星會掠過地球，有關當局也十分「盡責」的分析彗星碎片的即將到來的消息，並且全程轉播碎片墜海的畫面，就如同我們原本平靜的生活，等著話題的來臨。但在轉播快要開始的時候，男主角就接到神祕的通報，表示男主角一家被選中前往避難，令男主角覺得這件事的背後並不單純。

果然，彗星碎片並沒有像預報的那樣墜入海中，而面對時間倒數殆盡但畫面上依舊平靜無波。直到此刻，老百姓們都不知道這件事到底怎麼回事，原來彗星根本不像預報說的那樣，第一波碎片狠狠撞上佛州中部的陸地，也造成了不可挽回的毀滅，而身為平民的我們直到最後一刻都不知道真相，甚至連男主角一家被選中的幸運都沒有。

老百姓們都不知道這件事到底怎麼回事，原來彗星根本不像預報說的那樣，第一波碎片狠狠撞上佛州中部的陸地，也造成了不可挽回的毀滅，而身為平民的我們直到最後一刻都不知道真相，甚至連男主角一家被選中的幸運都沒有（《末世綠洲》劇照）

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前述有提到，《末世綠洲》雖然是一部末日災難片，但並不是屬於大成本、大製作那種過程戲劇性、災難來臨又帶給觀眾毀天滅地那種震憾感的商業大片，反倒縮小成本之下，《末世綠洲》以平民視角來看待令人措手不及的災難降臨，如果你是以看《明日之後 The Day After Tomorrow》、《2012》這類過往經典災難片的期望來看《末世綠洲》可能會有不小的失望，其畫面的規模遠遠不及，因為劇情只透過旁白或幾句對話描述，自然沒有直接給觀眾看畫面那樣的視覺衝擊來得強烈，但當然如果觀眾可以自行腦補，那這部電影確實有不輸於上述那些過往經典的優點存在。

那麼《末世綠洲》的劇情究竟給觀眾看到了什麼？完全以平民視角來闡述，整部電影中幾乎不見政府中的高層人員，也沒有提到這些高層官員如何避難，而被選中得已避難的平民都是以職業為主要考量，確實淡化不少末日來臨的階層感。另一方面依舊是災難時的人性刻劃，加上現在全球疫情嚴重，雖然民眾看似都過著正常的生活，但並不代表世界沒有在改變，以前看這些末日電影也不若現在這個時刻來得有感觸。

在各地風俗民情的差異之下，不可能期望每個人的想法都是一樣的，有人用盡一切手段想要活下來，有人卻在舉行末日狂歡Party，欣賞這可能是世界上最後一場煙火秀。沒錯，這確實是個人自由，但只希望盡量不要影響到別人，而且人也必須為自己的行為負責。因此，縱使各國疫情嚴重，還是時不時傳出美國許多人不戴口罩的消息，甚至不相信疫情是真的，在我們面前上演的不就是一場最真實的災難嗎？

雖說如此，但少了場面的災難電影還是少了那麼一味，看來以後拍災難片還是要多點預算才行。主要是因為《末世綠洲》的劇情走向與過往的經典災難片有太多相似之處，甚至可以說無法走出之前電影的框架，許多細節處理想要營造相同氛圍，但成本所限而簡略帶過的後果成了這部片如影隨行的致命傷。在不短的兩小時片長中，轉折不少，形成明顯將電影切成兩至三段的分水嶺，也讓某些情緒難以延續。

最後，《末世綠洲》選在這個時刻上映讓它沒有太強大的對手（《天能》與《花木蘭》都過了一浸），對於喜歡商業片，想去電影院放鬆心情的觀眾來說，並不失為一個好選擇，但如果你要把它當《2012》來看，那肯定是會大失所望。因為《末世綠洲》中某些情節所反映出來的故事是相對真實的，看在這波疫情中相對有感，可能有朝一日，這樣的情節會上演在我們之中，但自然就缺少些戲劇性的發展，也會影響電影整體的精彩度，再加上某些橋段與畫面的處理可能真的受成本所限，較為粗糙了點，甚為可惜。

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