真獅版《獅子王》拍續集講木法沙起源　網民：迪士尼又食老本

迪士尼近年都有將經典動畫改編成真人版電影的熱潮，去年的《獅子王》（The Lion King）在票房更突破16億美元（約超過124億港元）。 據外媒報道電影將會推出續集，找來《月亮喜歡藍》（Moonlight）的導演Barry Jenkins執導。

2019年上映的新版《獅子王》在全球大賣。（劇照）

去年上映的真獅版《獅子王》在全球大賣，當時由在《鐵甲奇俠》飾演「Happy」的Jon Favreau執導，電影靠大量CG製作製造出逼真的效果，當時有網民盲笑指，「感覺好像在看National Geographic（國家地理頻道）一樣。」

據最新報道指，真獅版《獅子王》將會推出續集，由《月亮喜歡藍》（Moonlight）的導演Barry Jenkins執導，上集的編劇Jeff Nathanson會回歸負責新作的劇本，這次也會延續上集導演Jon Favreau使用的擬真風格。

據知今次《獅子王》的劇情會向前推演，講述爸爸木法沙(Mufasa)的起源故事，相信會是一個滿有親情、友情的作品。《獅子王》開拍續集的消息傳出後，不少網民都笑指「紀錄片竟然都有續集？」，又諷刺迪士尼不斷食老本，但都有忠粉表示因為童年的情懷會入場支持。