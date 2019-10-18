《獅子王》連傳奇巨星都負評？　艾頓莊口出狂言狠批：差過動畫版

迪士尼新版《獅子王》（The Lion King）在全球各地總票房已破16億美元，成為史上最賣座影片第7名，也是最賣座的非真人演出電影，但25年前為動畫版寫出多首經典歌曲、新版影片仍沿用的艾頓莊（Elton John），卻在近期受訪時坦言新版讓他相當的失望，批評該片在音樂呈現的部分比動畫版差很多，造成電影的魔力和動畫原版也相距十萬八千里！

真人版《獅子王》票房大賣卻負評不斷。（《獅子王》劇照）

艾頓莊提到新版《獅子王》，不改大炮個性：「我覺得新版『獅子王』讓我非常失望。它們把音樂部分給搞砸了，音樂在原版影片中有很重要的地位，新版的歌曲沒有同樣強大的影響力，原版電影音樂的魔力和樂趣都不見了。」

他接著更進一步解釋：「新版《獅子王》電影原聲帶跟舊版的表現超差多，當初舊版原聲帶是年度最暢銷專輯，新版電影雖然超大賣，原聲帶一下子就從排行榜上掉出去。我只希望我能夠被邀請參與得更多，不過新版影片與原聲帶的創作理念跟舊版有很大差別，我沒有像上一次那樣被歡迎或是尊重，讓我覺得很悲哀。」說到底，新版《獅子王》團隊對他的禮遇程度，似乎讓他對影片看法有很大的影響。

《獅子王》在畫面上神還原動畫版，音樂呈現則強差人意。（《獅子王》劇照）

+ 9 + 8 + 7

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