奪冠︱世界各地六大女排最美球員　有位更勝「十二頭身」莎賓娜

由陳可辛執導，鞏俐、黃渤領銜主演的《奪冠》（前名：《中國女排》）近日上映，電影改編自中國國家女子排球隊的真實事件。有人說在眾多體育運動當中，尤其女排運動員身材最好，普遍都有高挑身型和一雙大長腿。如果擁有高顏值的樣貌，絕對比模特兒及明星都要搶鏡，以下嚴選6位世界各地的排球界女神，有一位更嬴過勁多選美比賽，舉手投足都很有魅力。

由陳可辛執導，鞏俐、黃渤領銜主演的《奪冠》（前名：《中國女排》）近日終於上映。（《奪冠》劇照）

《奪冠》講述了從1981至2016年的中國女排，在國際體壇上屢創輝煌的故事，以傳奇中國女排主教練郎平貫穿。緊湊的排球賽事、熱血奮鬥的故事看得肉緊，現實中不知何時開始，大家除了看運動比賽，也會很留意排球賽上有樣有身材的運動員，其中一位風靡一時的，當然要數來自哈薩克的「十二頭身」莎賓娜（Sabina Altynbekova）。

陳可辛找來了真實排球員、國家隊人馬參演，大大提高了《奪冠》的真實性。（電影劇照）

莎賓娜憑「十二頭身」贏盡焦點



現年23歲的莎賓娜當時獲封為排球女神，超強的身型比例，身高182cm，尤以120cm的長腿、白哲的皮膚、眼大大清純的外表令人印象深刻。不過，早前她就被懷疑整容，「世界第一的排球美少女」樣子大崩壞，嚇窒不少粉絲，嘴唇變厚了很多，面容亦變僵硬。

+ 8 + 8 + 8

莎賓娜身型出眾，雖然樣貌曾被指「有添加」，轉變極大，但去年年尾她被指再度「進化」，變成「3.0版本」，而這個版本的她更比之前順眼得多，嘴唇不再似歐美整容女星厚得驚人，似返一個少女。

+ 20 + 20 + 20

木村沙織身材豐滿 獲封日本可愛教主



另一位，美女排球選手就要數來自日本的木村沙織，她是前日本女排隊長，甚至獲封為日本可愛教主，現年34歲的她以身材豐滿成為眾人的焦點。木村沙織長相甜美、擁有長腿、球技高超，代表日本女排出戰過多屆奧運。

木村沙織自2017年退役後，與前日本國手高裕次郎結婚過著平凡的人妻生活。（Getty Images）

木村沙織受到父母影響，從小就開始苦練排球，學生時期便戰果輝煌。高中畢業後，木村加入「東麗箭女子排球隊」，成為職業排球選手，並且多次入選日本國家隊。2012年倫敦奧運，木村沙織帶領日本隊擊敗韓國隊，成功拿下女排銅牌。自2017年退役後，木村沙織就專心照顧家庭，過著平凡的人妻生活。

木村沙織可愛的樣貌，185cm的身高和傲人的上圍，一直都是粉絲討論的焦點。就算如今已經退役，魅力依舊，人氣超高。

+ 14 + 14 + 14

俄羅斯女排選手 勁贏選美比賽晉身國際超模



另一位靚絕全球的女排球選手就是來自俄羅斯的阿麗莎（Alisa Manyonok），現年只有25歲，擁有180cm的身高，憑姣好的身材及標緻的五官，除了是一位職業排球員，也是一位出色的國際級超模，更贏過多個選美比賽。

靚絕全球的女排球選手就是來自俄羅斯的阿麗莎（Alisa Manyonok），現年只有25歲，擁有180cm的身高。(IG圖片)

阿麗莎在網路上的人氣超高，獲封為真人版Barbie，五官精緻、一頭長金髮、 44吋的長腿，難怪有網民指她是「世界最美排球隊員」。

+ 11 + 11 + 11

據知阿麗莎的父母都是運動健將，媽媽在大學時期代表過校隊出戰籃球比賽，爸爸也曾在歐洲游泳比賽奪冠。阿麗莎除了打排球，也有遊泳訓練11年了，身材好絕對是有原因的吧。

點撃即睇另外3位超靚女排球員：