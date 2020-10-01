奪冠｜盤點中國女排美女　惠若琪靚到上熱搜趙蕊蕊轉行做作家

由陳可辛執導的《奪冠》（前名：《中國女排》）改編自中國國家女子排球隊的真實事件，因受新冠肺炎疫情影響，《奪冠》最終於今日10月1日面世。《奪冠》動員陣容超強，請來鞏俐扮演郎平、郎平的女兒白浪扮演她的年輕時期，又有一眾國家隊球員加持，正因如此早前一句「惠若琪好美」的標籤登上了微博熱搜榜，究竟戲中哪一位是惠若琪呢？而歷代女排又有哪幾位靚女呢？

陳可辛找來了真實排球員、國家隊人馬參演，大大提高了《奪冠》的真實性。（電影劇照）

由於《奪冠》在內地搶先在25日上映，有份參演的前中國女排隊長惠若琪26日在個人微博寫下：「前兩天朋友看了一部外國電影說裡面有一個190的女演員，我說沒見過世面，現在上映了一部一群190女演員的電影哈哈哈。友情提示看《奪冠》，請自備紙巾。」她所說的正是《天能TENET》的女主角伊莉莎白迪碧琪（Elizabeth Debicki），對於伊莉莎白迪碧琪曾對自己身高感到自卑的感覺，的確絕對不會在這班排球女將身上發生。

惠若琪效力國家隊9年時間，終於2016年里約熱內盧奪得奧運金牌。（惠若琪粉絲後援會微博圖片）

今年29歲的惠若琪16歲時已被前中國隊主教練陳忠和相中加入國家隊，更在2013年郎平執教中國女排時，她擔任了新一屆的中國女排隊長，可惜她先後經歷了左肩脫臼以及心臟問題，而為了運動員生涯，惠若琪錯接受過兩次心臟手術，左肩更留下了七根鋼釘作為支撐。在惠若琪接受手術後回歸國家隊，2016年奪得2016年瑞士女排精英賽冠軍以及2016年里約熱內盧奧運金牌，2018年正式宣布退役。

惠若琪在戲內戲外都一樣咁靚。（電影劇照）

惠若琪本來出生在富裕家庭，爸爸惠飛是通訊業上市公司的高層，同時身兼南京馬術協會、高爾夫協會以及排球協會的會長等職務，惠若琪是名副其實的富二代，不過熱愛打排球的她卻不怕艱辛，出名是極捱得苦的女生。惠若琪亦已於2018年4月結婚成為人妻，間中會出現在綜藝節目上。

點擊睇5位靚女中國女排成員：