奪冠︱獨家專訪前國手孫玥　94年國家隊歷最低潮：對唔住中國女排

由陳可辛執導的《奪冠》（前名：《中國女排》）改編自中國國家女子排球隊的真實事件，電影今日（10月1日）上映，由鞏俐飾演郎平，戲中更有前國家隊以及現役國家隊球員加盟，加強電影的真實感，講述幾代中國女排的黃金熱血故事。為更了解女排的辛酸史，《香港01》請來現居香港的前國手孫玥接受訪問，分享她當年打國家隊的艱辛、開心又難忘的生涯。

《奪冠》（前名：《中國女排》）現已上映。（電影劇照）

預告片中的訓練都很基本

在上一篇訪問中講到孫玥跟郎平之間的多年師徒之情，今次就會講到孫玥在國家隊的血淚艱辛史。孫玥表示自己睇到《奪冠》的預告片時，在國家隊生涯經歷過的訓練、大賽通通都浮現腦海，提及預告片中的艱辛練習，更會練到爆手指、撞穿頭甚至乎骨折，孫玥笑言：「我在預告片中看到的練習都是很基本，對牆搓上手那些，我記得自己剛剛開始打排球時，差不多用了一年的時間對牆搓上手、下手、發球，反彈後再自己接球，就這樣經歷了整整一年。再者騎膊馬是因為當時的年代缺乏器材，我們都會去做，其實都是好基本的練習。」

孫玥笑言預告片中看到的練習都是很基本。（電影劇照）

集體受罰感委屈 極少會為訓練而喊

再講到訓練的模式和方法時，未知孫玥又有冇壓力好大或辛苦到喊呢？答案果然對得起國家隊「小老虎」之稱，她：「我自己就沒有，我通常都不會喊，在練波上我們最強調的是團體精神，有時明明不是自己做錯，但因為球隊有人出了問題的話，大家都要一齊渡過難關，有時的確會覺得好委屈囉，加上有些訓練方法是特登刁難我們，在那時的確會喊但並不多。」

孫玥都有受到傷患的影響。（網上圖片）

1999年大受傷 膝頭內側韌帶撕裂

每位運動員最怕經歷傷患，始終是最直接影響到表現，問及孫玥最嚴重的一次的受傷時，她憶述：「1999年在瑞士打邀請賽，那次被古巴隊的接應球員落地時撞到膝頭，導致內側韌帶斷了二分一，有少少撕裂，令到狀態下降，當時需要完全暫停練波足足4個月來休養，不過很快也要為2000年的悉尼奧運做準備，所以都要繼續努力付出、拼搏。」

《奪冠》拍得非常有年代感。（電影劇照）

再講到預告片中其實有看到球員被教練強力的丟球，孫玥笑言自己就未有同樣經歷，但她知道有小朋友初接觸排球時，會好怕接殺波而躲避。她：「我就會安排他們站在牆邊，因為你已經不能後退了，然後教練殺波要他接。另外都有做過些極限訓練，比如：一人防守，沒有設數量限制，只是要你一路守波，一路守落去，有殺波、輕吊球、追波等等，當你守到趴在地上時，教練就會跟你說還有3個波要救，就是會用類似的方法來激勵隊員爆發自己的能力。」

「中國女排，流血不流淚」。（電影劇照）

曾有想過放棄排球 退出國家隊

戲中有句「中國女排，流血不流淚」的確頗為深刻，問到她有冇在打波生涯想過放棄二字時，她言重心長：「自己都有諗過放棄，1994年女排經歷最低潮，在亞運上贏得第2名，到了世界錦標賽只得第7還是第8名，我也記不清楚了，總知是從未試過（成績這麼差），當時打波技術都不是問題，最主要是隊伍不團結，人心非常散。那年我才22、23歲，自覺要是再這樣下去完全看不到希望，又覺得自己對不起「中國女排」這個集體，這麼多年來一直學習女排的拼搏精神，覺得（這種精神）好像在我這代人的手中消失了，當時很想離開，唔想再留在國家隊。」

孫玥是位十分全面的主攻手。（網上圖片）

印象最深刻的大賽經歷

最後請孫玥跟大家分享一個印象最深刻的大賽經歷，她：「其實自己參加的比賽都很多，記憶深刻通常是最好成績的一場以及離開排球場的一場。」

她補充在1996年奧運總決賽，當時對手是古巴，中國隊先取下第一局，第二局14:11領先：「那時仍是舊賽制發球得分者才有分，否則取得發球權，其實當時我們好有機會再贏第2局，但我們未能好好把握機會，到現時仍好記得，有兩球波歷歷在目，我們發球，我在後排，對面古巴殺波我們救起了一球，雖然未能畀到升球手的位置上，由接應二傳代升，但因為特別開網，令到槌手未能順利進攻，只能用下手搓過對面後對面輕鬆取得發球權，然後下一球同樣又是歷史重現一樣，辛苦救起，升球手又升得特別開網，今次同樣是完全不能進攻，處理過網都唔得，連續兩球失去了得分的機會，球隊士氣即時直線下滑，就這樣輸了第3局。」

「到了第3局球隊仍未能走出失利的陰影，其實古巴隊先失一局本來都很害怕保不住冠軍寶座，但就在她們後追上來時，取得1:1後，整隊都變了，愈打愈好，加上我們又好頹好快就輸了，雖然知道即使我們先贏2局都未必能輕鬆奪冠，但始終機會會大很多。」孫玥如是說。

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點解睇《奪冠》精彩劇照：