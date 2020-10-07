古天樂拍抗疫片觸礁？　傳政府補貼縮水一半要再籌旗

月前「香港演藝人協會」和「香港電影工作者總會」，號召各屬會以及有心人士發起「香港電影工作者疫境支援計劃」，透過業界募捐為受新冠肺炎疫情而影響生計的基層同業作出支援。作為會長的古天樂與曾志偉聯手開拍新版「豪門夜宴」《總是有愛在隔離》，為同業提供就業機會，並向10間電影公司集資3000萬，加上政府電影發展基金的900萬資助，合共3900萬作為製作費。

傳政府補貼縮水，古天樂迫住向各大片商再籌旗。（資料圖片）

可是近日有消息指，政府補貼縮水一半，幾位發起人有感這筆錢作用不大，寧願放棄政府資助，再向各大片商再籌旗，變相每一家公司要再「科水」90萬，此舉令片商相當不滿，更表示不願意再出錢，相信這部電影的上映日期或受影響。

抗疫片眾星雲集，被喻為新版《豪門夜宴》。（網上圖片、資料圖片）

除了開拍電影，「香港電影工作者疫境支援計劃」為業內人士提供支援基金，每位申請者最多可獲得9000元資助。受惠同業包括：香港電影工作者總會十二大屬會（香港電影導演會、香港電影編劇家協會、香港專業電影攝影師學會、香港電影美術學會、香港電影製作行政人員協會、香港演藝人協會、香港電影燈光協會、香港動作特技演員公會、香港電影剪輯協會、香港電影後期專業人員協會、香港電影副導演會、香港電影作曲家協會）、三個同業工會（香港電影道具同業協會、香港電影攝影同業協會、香港電影業髮型師及化妝師（臨時）工會）及尚未組成屬會之其他工種基層員工（包括但不限於：收音、服管、茶水、劇照、製作特輯人員、場務等）有需要之會員及非會員同業。