殺破狼．貪狼｜古天樂三奪影帝之作　痛失女兒絕望嚎哭成經典

電影《殺破狼．貪狼》由葉偉信執導，大哥大洪金寶擔任動作導演，古天樂、林家棟、吳樾、Chris Collins、Tony Jaa、蔡潔以及陳漢娜等人主演，該片更為古天樂獲封為金像獎影帝，洪金寶獲最佳動作設計，全戲打鬥場面源源不絕，更是甚有新意，在《殺破狼．貪狼》中更能看到古天樂被安排武打戲重任，對他來說亦是一大挑戰。

古天樂在《殺破狼．貪狼》中有大量武打戲，對他來說亦是一大挑戰。（電影劇照）

事實上導演葉偉信，不只想將古天樂在《殺破狼．貪狼》中打造成武打明星，而是更想要帶出脫胎換骨的古天樂給觀眾看。雖說古天樂不是武打出身，在戲中又有大量的武打場面，縱使出來效果不如大哥大洪金寶、Tony Jaa等人打得自如，但已看出他打得很到位，然而重頭戲更在於他如何去處理感情戲方面。

古天樂在凍肉工場終於找到女兒，可惜只剩一條凍冰冰的屍體。（影片擷圖）

認屍一幕影帝級水準

戲中古天樂在凍肉工場一幕，千辛萬苦終於找到了女兒（陳漢娜 飾），可惜陳漢娜已被挖走心臟，死去多時，在他拉出陳漢娜的屍體，親眼看到她真的已經死亡一刻，當下古天樂所爆發的喊戲的確十分令人動容，哭得極有感染力。由找到屍體到揭開白布，單單看到眉他已能確定是自己女兒，表情由呆滯到不能相信到絕望，聲音哽在喉嚨久久未能大喊出來。最終接受到女兒經已永遠離開自己才跌坐在地上，一直爆喊顯出後悔莫及且不捨的心情，最終更要收捨情感再次帶上一條半廢的腿去復仇。

而古天樂亦實實在在地將為人父親的傷感和絕望演繹得入血入肉，令人身同感受。難怪電影為古天樂連奪《第37屆香港電影金像獎》、《第12屆亞洲電影大獎》及《第12屆香港電影導演會年度大獎》三個影帝獎項。

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古天樂角色取材自葉偉信爸爸

古天樂在戲中只有一個目的，從頭到尾所有的出發點都是為了女兒，而導演葉偉信的電影同樣很多都會以「父親」作為角色的出發點，背後代表着他很重視家庭，在較早前的訪問他講到爸爸在他16歲已離開，或許因而影響了他的電影，他自言：「覺得家庭好重要，家人係冇得選擇，喺我心入面爸爸永遠都係最好，我感受唔到佢唔好嗰一面，所以先會寫好多關於家庭（嘅題材），借此分享一種情感畀觀眾，要去珍惜你而家有嘅嘢。

古天樂在電影中父愛滿分。（《殺破狼．貪狼》電影劇照）