沖天救兵｜IT男追夢變真人版卡叔　花12年由升起凳仔到連人帶屋

Pixar電影《沖天救兵》（Up）不知不覺已上映11年了，卡爾爺爺與艾莉的浪漫故事，感人到不少影迷都哭慘了。 原來現實中都有人能綁着氣球起飛兼升空，美國一個IT顧問Jonathan Trappe就多次成功實現這夢想，更為此付出了很多年的努力。

這個超級夢幻的場面，怎會想到現實中都能實現？《沖天救兵》（Up）

現年46歲的Jonathan Trappe是美國北卡羅萊納州的IT技術經理，由一個上班族變身成一個非常夢幻、《沖天救兵》真人版的探險者，靠一大抽色彩繽紛的氣球，飛上天空越過英倫海峽、阿爾卑斯山等地。

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由IT人變身《沖天救兵》真人版卡叔

Jonathan Trappe正職是一個IT顧問，他閒時的興趣是想研究用大量的氦氣球來實現載人飛行，早在電影放映前，他已忽發奇想，打算將自己在辦公室椅上，綁上氦氣球升空冒險。

到《沖天救兵》上映後，Jonathan就順理成章變成真人版的卡叔，更由office張凳逐步挑戰，最終真的實現連人帶彩色木屋的飛天任務。

Jonathan Trappe由IT人變身《沖天救兵》真人版卡叔。（ Jonathan Trappe's ClusterBalloon.com圖片）

從小就想帶着氣球飛天

Jonathan曾透露他從小已經幻想如果能抓著足夠數量的氣球，能飛上天嗎？很多人會告訴他是不可能的，氣球是不能令人飛上天。但他沒有放棄，開始為自己的夢想，做幾十年如一日的研究。他甚至為了這個看似渺茫的的想法，特別入讀飛行學校，考取飛行員駕駛執照，這都算關鍵因素。

真人版卡叔自細就想靠氣球飛天，更特別去了考取飛行員駕駛執照。（ Jonathan Trappe's ClusterBalloon.com圖片）

12年前首次成功

2008年是Jonathan首次成功用55個氦氣球綁在一張平平無奇的辦公椅起飛，當時甚至連《沖天救兵》都未上映，從北卡羅萊納州一個飛機場出發，成功起飛，飛了超過4小時後平安降落。12年以來，他一共飛了十幾次，座駕由辦公椅，逐次進化變扶手椅、小船、之後就再升級挑戰以彩色小屋起飛。

當然過程之中也不是每次都一路順風，2013年他曾經想以370個氦氣球，挑戰飛越大西洋，但就因為技術問題，飛行不夠平穩，於是決定降落，那次挑戰失敗告終。

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連人帶屋飛上天 受到電影啟發

他坦言以氣球升空的想法早過《沖天救兵》，但真正想連人帶屋飛上天的超勇敢想法就的確是因為受電影啟發。他最終也有兩次成功帶着小屋飛天，在洛杉磯及墨西哥就成功與彩色的屋升上天。在洛杉磯升空時，更飛到超過十層樓高，創下以氣球群飛行的世界記錄，到達超過3千米的高度，飛了大約1小時。他透露屋子是由鋼、鋁和塑料製成，而且氦氣球聚起來，其力量也很大。

他認為這個成就豐富了他的人生，「我擁有這麼多美好的時刻，都是珍貴的記憶，能夠讓我在晚年想起時感到溫暖。」